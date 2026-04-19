ΗΠΑ: Οι τιμές της βενζίνης θα παραμείνουν άνω των $3 λόγω του πολέμου

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, προειδοποίησε ότι οι τιμές της βενζίνης είναι πιθανό να παραμείνουν πάνω από τα 3 δολάρια το γαλόνι, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας και την οικονομία.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ανέφερε ότι ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος οι τιμές ενδέχεται να μην υποχωρήσουν κάτω από αυτό το επίπεδο, παρότι εκτίμησε ότι το ανώτατο σημείο πιθανότατα έχει ήδη ξεπεραστεί. Όπως σημείωσε, μια πιθανή αποκλιμάκωση θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα, ίσως προς το τέλος του έτους ή και αργότερα.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ανέρχεται σήμερα περίπου στα 4,05 δολάρια το γαλόνι, σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι.

Ο Ράιτ τόνισε επίσης ότι η μείωση των τιμών συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη ένταση διατηρεί το κόστος καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.