Υπό αναθεώρηση οι κανόνες συγχωνεύσεων στην ΕΕ – Επιφυλάξεις από Ριμπέρα

Καθώς οι επιχειρήσεις αποτιμούν τις επιπτώσεις μιας επικείμενης αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγχωνεύσεις, αρχίζει να διαμορφώνεται μια πιο σαφής εικόνα για το πώς θα λειτουργήσει το νέο καθεστώς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις να χαλαρώσει τους κανόνες περί συγχωνεύσεων, με στόχο τη δημιουργία εταιρικών «γίγαντων» που θα μπορούν να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο — μια εξέλιξη που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση του καθεστώτος ανταγωνισμού της Ένωσης εδώ και δύο δεκαετίες. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην άρση εμποδίων για τη δημιουργία των λεγόμενων «ευρωπαϊκών πρωταθλητών».

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο Bloomberg, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπος της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέρα, απέρριψε την ιδέα ότι οι κανόνες για συγχωνεύσεις και εξαγορές θα χαλαρώσουν.

«Δεν είναι απαραίτητο να τους χαλαρώσουμε», δήλωσε. «Αν χαλάρωση σημαίνει ανοχή σε καταχρήσεις, η απάντηση είναι προφανώς όχι.»

«Αν κάποιος πίστεψε ότι αυτή η συζήτηση για τη δημιουργία “πρωταθλητών” αποτελεί επιχείρημα υπέρ της απορρύθμισης, της αποδόμησης ή της μείωσης των δικλείδων ασφαλείας, κάνει λάθος», είπε σε συνέντευξη στη Βαρκελώνη, όπου συμμετείχε σε συνάντηση προοδευτικών πολιτικών κομμάτων. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί και δεν έχει νόημα — θα ήταν σαν να σκοτώνουμε την κότα με τα χρυσά αυγά.»

Πρόσθεσε επίσης: «Η ύπαρξη ενός ή δύο μόνο παρόχων σε μια αγορά, όπου ο ανταγωνισμός οδηγεί σε καινοτομία, πρόοδο, μείωση τιμών και οφέλη για τους καταναλωτές — μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η εντύπωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού “πρωταθλητή” — είναι, πρώτον, επιζήμια για τους καταναλωτές και, δεύτερον, περιορίζει τα κίνητρα για συνεχή ανταγωνισμό, επενδύσεις και καινοτομία.»

Τα σχόλια της Ριμπέρα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ σχετικά με το πόσο μακριά θα πρέπει να προχωρήσει η αναθεώρηση της πολιτικής συγχωνεύσεων, η οποία εδώ και καιρό αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ρυθμιστικά εργαλεία της.

Η Ισπανίδα επίτροπος, που θεωρείται ουσιαστικά το νούμερο δύο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μία από τις λίγες αριστερές πολιτικές προσωπικότητες στο σώμα. Αντίθετα, η φον ντερ Λάιεν προέρχεται από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει διάθεση να ακούσει περισσότερο τη φωνή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παράπονα για την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την υπερβολική ρύθμιση.