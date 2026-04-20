ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπό αναθεώρηση οι κανόνες συγχωνεύσεων στην ΕΕ – Επιφυλάξεις από Ριμπέρα
Ειδήσεις
16:17 - 20 Απρ 2026

Υπό αναθεώρηση οι κανόνες συγχωνεύσεων στην ΕΕ – Επιφυλάξεις από Ριμπέρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς οι επιχειρήσεις αποτιμούν τις επιπτώσεις μιας επικείμενης αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγχωνεύσεις, αρχίζει να διαμορφώνεται μια πιο σαφής εικόνα για το πώς θα λειτουργήσει το νέο καθεστώς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις να χαλαρώσει τους κανόνες περί συγχωνεύσεων, με στόχο τη δημιουργία εταιρικών «γίγαντων» που θα μπορούν να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο — μια εξέλιξη που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση του καθεστώτος ανταγωνισμού της Ένωσης εδώ και δύο δεκαετίες. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην άρση εμποδίων για τη δημιουργία των λεγόμενων «ευρωπαϊκών πρωταθλητών».

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο Bloomberg, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό επίτροπος της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέρα, απέρριψε την ιδέα ότι οι κανόνες για συγχωνεύσεις και εξαγορές θα χαλαρώσουν.

«Δεν είναι απαραίτητο να τους χαλαρώσουμε», δήλωσε. «Αν χαλάρωση σημαίνει ανοχή σε καταχρήσεις, η απάντηση είναι προφανώς όχι.»

«Αν κάποιος πίστεψε ότι αυτή η συζήτηση για τη δημιουργία “πρωταθλητών” αποτελεί επιχείρημα υπέρ της απορρύθμισης, της αποδόμησης ή της μείωσης των δικλείδων ασφαλείας, κάνει λάθος», είπε σε συνέντευξη στη Βαρκελώνη, όπου συμμετείχε σε συνάντηση προοδευτικών πολιτικών κομμάτων. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί και δεν έχει νόημα — θα ήταν σαν να σκοτώνουμε την κότα με τα χρυσά αυγά.»

Πρόσθεσε επίσης: «Η ύπαρξη ενός ή δύο μόνο παρόχων σε μια αγορά, όπου ο ανταγωνισμός οδηγεί σε καινοτομία, πρόοδο, μείωση τιμών και οφέλη για τους καταναλωτές — μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η εντύπωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού “πρωταθλητή” — είναι, πρώτον, επιζήμια για τους καταναλωτές και, δεύτερον, περιορίζει τα κίνητρα για συνεχή ανταγωνισμό, επενδύσεις και καινοτομία.»

Τα σχόλια της Ριμπέρα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ σχετικά με το πόσο μακριά θα πρέπει να προχωρήσει η αναθεώρηση της πολιτικής συγχωνεύσεων, η οποία εδώ και καιρό αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ρυθμιστικά εργαλεία της.

Η Ισπανίδα επίτροπος, που θεωρείται ουσιαστικά το νούμερο δύο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μία από τις λίγες αριστερές πολιτικές προσωπικότητες στο σώμα. Αντίθετα, η φον ντερ Λάιεν προέρχεται από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει διάθεση να ακούσει περισσότερο τη φωνή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παράπονα για την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την υπερβολική ρύθμιση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Υποχρέωσή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Υποχρέωσή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ

Ελληνογαλλικό οικονομικό φόρουμ από τον ΣΕΒ στην Αθήνα το Σάββατο (25/4)
Ειδήσεις

Ελληνογαλλικό οικονομικό φόρουμ από τον ΣΕΒ στην Αθήνα το Σάββατο (25/4)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση
Ανεμοδείκτης

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ
Ειδήσεις

Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ