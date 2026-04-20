Ελληνογαλλικό οικονομικό φόρουμ από τον ΣΕΒ στην Αθήνα το Σάββατο (25/4)

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG), διοργανώνουν το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, το Σάββατο 25 Απριλίου στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Φόρουμ, με τίτλο «Μαζί για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη», φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες και θεσμικούς παράγοντες, με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων πεδίων συνεργασίας και την επιτάχυνση κοινών επενδυτικών και βιομηχανικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, συμβάλλει σε ανώτατο επίπεδο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας σε τομείς κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μέσα από τρεις θεματικούς άξονες. Πρώτον, η ενεργειακή μετάβαση και η σχέση της με την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια εφοδιασμού, και η θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Δεύτερον, η ανάπτυξη κυρίαρχων τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, data centers), η χρηματοδότηση καινοτομίας και η σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Τρίτον, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, η μεταφορά τεχνολογίας και η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνογαλλικών συνεργασιών με στόχο την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, κ.κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και Roland Lescure, και θα ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Εμανουέλ Μακρόν.

Από γαλλικής πλευράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Gérard Mestrallet (Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Γαλλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC)), ο Pierre-Eric Pommellet (Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Naval Group), ο Stéphane Boujnah (Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Euronext), ο Bruno Bensasson (Γενικός Διευθυντής, Akuo), ο Thierry Deau (Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Meridiam) και ο Pierre-Arthur Lestrade (Αντιπρόεδρος Ευρώπης, EDF Power Solutions).

Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (Εκτελεστικός Πρόεδρος, Metlen Energy & Metals), ο Κρίστιαν Χατζημηνάς (Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Theon International), ο Marcel Cobuz (Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, TITAN Cement International), ο Ανδρέας Αθανασόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, Olympia Group), ο Γιάννης Λουμάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, UniSystems) και ο Αλέξανδρος Μπένος (Οικονομικός Διευθυντής, Cenergy Holdings).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.