Καταδίκη-σταθμός για την Ουγγαρία από το Δικαστήριο της ΕΕ για τον νόμο κατά της LGBTQ+ κοινότητας

Η Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την Τρίτη (21/4) ότι η Ουγγαρία παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ όταν απαγόρευσε την πρόσβαση παιδιών σε περιεχόμενο σχετικό με την LGBTQ+ κοινότητα, διατάσσοντας τη Βουδαπέστη να καταργήσει τη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Politico, η απόφαση-ορόσημο αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την πολιτική κληρονομιά του απερχόμενου πρωθυπουργού Viktor Orbán, την ώρα που ο μακροχρόνιος αντίπαλός του Péter Magyar ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα.

Η νομοθετική καταστολή της LGBTQ+ εκπροσώπησης στην Ουγγαρία παραβιάζει σειρά νόμων της ΕΕ και «συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή επέμβαση σε πολλά θεμελιώδη δικαιώματα», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του, δικαιώνοντας τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει η European Commission.

Η υπόθεση αφορά τον ουγγρικό νόμο του 2021 που περιορίζει ή απαγορεύει την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας και της αλλαγής φύλου σε μέσα προσβάσιμα σε παιδιά, τον οποίο η Βουδαπέστη εισήγαγε κατά την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τα οπτικοακουστικά μέσα και την προστασία ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Επιτροπή παρέπεμψε τελικά την υπόθεση στο δικαστήριο, με τη στήριξη 15 κρατών-μελών και της Ευρωβουλής.

«Το ουγγρικό νομοσχέδιο είναι ντροπή», είχε δηλώσει το 2021 η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχόμενη να χρησιμοποιήσει «όλες τις εξουσίες της Επιτροπής για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα όλων των πολιτών της ΕΕ γίνονται σεβαστά, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και πού ζουν».

Παρά τις πιέσεις, η ουγγρική κυβέρνηση προχώρησε. Πέρυσι απαγόρευσε εκδηλώσεις Pride και επέτρεψε στην αστυνομία να χρησιμοποιεί βιομετρικές κάμερες για την ταυτοποίηση διοργανωτών και συμμετεχόντων, εντείνοντας τη σύγκρουση με την ΕΕ.

Η απόφαση του δικαστηρίου ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες νομικές εκτιμήσεις. Ο γενικός εισαγγελέας είχε ήδη επισημάνει ότι η Ουγγαρία «έχει αποκλίνει σημαντικά από το πρότυπο μιας συνταγματικής δημοκρατίας», τονίζοντας ότι οι κανόνες βασίζονται στην αντίληψη πως οι μη ετεροκανονικές ταυτότητες δεν έχουν ίση αξία με τις ετεροφυλόφιλες.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι, σύμφωνα με το κόμμα Τίσα και τα εκατομμύρια των Ούγγρων που το στηρίζουν, ο καθένας μπορεί να ζει με όποιον αγαπά, αρκεί να μην παραβιάζει τους νόμους και να μη βλάπτει άλλους», δήλωσε ο Μαγιάρ μετά τη νίκη του, εκφράζοντας επίσης στήριξη στις εκδηλώσεις Pride στο όνομα της ελευθερίας συνάθροισης.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι μια χώρα όπου κανείς δεν στιγματίζεται επειδή σκέφτεται διαφορετικά, αγαπά διαφορετικά ή πιστεύει διαφορετικά από την πλειοψηφία», πρόσθεσε.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ μπορεί πλέον να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες και να ζητήσει οικονομικές κυρώσεις εάν η Ουγγαρία δεν συμμορφωθεί με την απόφαση.

«Χαιρετίζουμε τη σημερινή ιστορική απόφαση του δικαστηρίου… Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται τέτοια παραβίαση βασικής διάταξης των Συνθηκών της ΕΕ», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Eva Hrncirova. «Τώρα η ευθύνη βρίσκεται στην πλευρά της Ουγγαρίας — εναπόκειται στην κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση».