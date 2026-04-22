Ουκρανία: Στο τραπέζι συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν με «οικοδεσπότη» την Τουρκία

Σε διπλωματική κινητικότητα για την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών προχωρά η Ουκρανία, ζητώντας από την Τουρκία να φιλοξενήσει ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την πρόταση γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, δηλώνοντας ότι το Κίεβο έχει ήδη απευθυνθεί στην Άγκυρα, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες, στο πλαίσιο της αναζήτησης κατάλληλου τόπου για μια απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών. «Απευθυνθήκαμε συγκεκριμένα στους Τούρκους, αλλά και σε άλλους εταίρους», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιλογής διαφορετικής χώρας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να εξετάσει οποιαδήποτε τοποθεσία, με εξαίρεση τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό μια τέτοια συνάντηση, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Η εξαίρεση της Λευκορωσίας συνδέεται με τον στενό της ρόλο ως συμμάχου της Μόσχας, καθώς το έδαφός της χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Αντίστοιχα, το Κίεβο απορρίπτει τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο έχει κατά το παρελθόν δηλώσει πρόθυμο να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δεν διευκρίνισε εάν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την τουρκική πλευρά στην πρόταση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο Σίμπιχα αποκάλυψε ότι έχει ήδη ανταλλάξει γραπτά μηνύματα με την Ανίτα Όρμπαν, η οποία αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας στο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, υποδηλώνοντας τη συνέχιση των επαφών με ευρωπαϊκούς εταίρους για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο.