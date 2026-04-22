Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία σε οποιαδήποτε στιγμή και μορφή

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών διεργασιών.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση στο Ιράν έχει επισκιάσει σε κάποιο βαθμό τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι αποτελεί «σοβαρό ρίσκο» η άποψη πως οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορούν να επανεκκινήσουν πριν λήξει η κρίση στο Ιράν.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ από το Κίεβο, ανέφερε ότι, παρότι συνεχίζονται τεχνικού χαρακτήρα επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θεωρεί πιθανή μια άμεση συνάντηση έως ότου διευθετηθεί το ζήτημα του Ιράν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι δημιουργεί δυσκολίες το γεγονός πως η ίδια αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, χειρίζεται τόσο τις συνομιλίες για το Ιράν όσο και εκείνες για την Ουκρανία.

Τέλος, σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται το αυξημένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την κρίση στο Ιράν, τόνισε όμως πως δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η κατάσταση στην Ουκρανία, όπου οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.