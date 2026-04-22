Πιερρακάκης: Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους

«Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους», σχολίασε νωρίτερα σήμερα (22/4) σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον Alpha σημείωσε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση «είναι στοχευμένα, γιατί εκ των πραγμάτων αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά επί της ουσίας διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας: Ενοικιαστές, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Τρεις κατηγορίες μέτρων. Ξεκινώ από το τελευταίο - τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος - το ζητούσε η αγορά, ακούσαμε τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους άκουγα κι εγώ πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση στην οποία προβαίνουμε με τις 72 δόσεις. Χαμηλώνουμε την εισαγωγή στον Εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ.

Παράλληλα όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «στην πραγματικότητα βοηθάμε τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητούσαν αυτό το χέρι βοήθειας από την πολιτεία. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε γιατί έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε - και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το εδώ και το τώρα, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνάει πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ερωτηθείς αν τα μέτρα αυτά αντιβαίνουν στις προγραμματικές τοποθετήσεις Μητσοτάκη ότι δε θα ακολουθήσει επιδοματικές πολιτικές, ανέφερε:

«Τουναντίον.Συντριπτικά σε μόνιμα μέτρα πηγαίνουμε και αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά αυτό το οποίο έχει κάνει είναι να μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Μια ολόκληρη ΔΕΘ στήθηκε επάνω σε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, στα προσωρινά μέτρα, έχουμε στα χέρια μας ένα χαρτί, το οποίο τι λέει; Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: temporary, targeted, tailored», σημείωσε.

«Αυτό λοιπόν κάναμε για αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως είδατε από τα 500 εκατ. ευρώ - σύνολο 800 εκατ. ευρώ γιατί έχουμε κάνει και ανακοινώσεις 300 εκατ. ευρώ πριν από λίγες εβδομάδες - ένα κομμάτι πηγαίνει εκ των πραγμάτων στην κρίση για την ενεργεία, με επιδοτήσεις στο diesel . Τι κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αλλά συντριπτικά τι κοιτάμε; Μόνιμα μέτρα: Συνταξιούχοι, ενοικιαστές. Άρα η συνολική φιλοσοφία είναι αυτή, και, αυτήν είδατε να υπηρετείται και στη ΔΕΘ που προηγήθηκε και στη ΔΕΘ που θα ακολουθήσει»

Ερωτηθείς τώρα αν τα συγκεκριμένα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση επαρκούν με γνώμονα και το μέγεθος του πληθωρισμού, είπε:

«Ποτέ δε θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια, ποτέ δε θα το ακούσετε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η εισαγόμενη ακρίβεια η οποία έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικότερα, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες», ανέφερε και συμπλήρωσε όσον αφορά την «προέλευση» των συγκεκριμένων χρημάτων ότι:

«Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας έρχεται από φόρους. Ξέρετε από πού έρχεται το υπόλοιπο; Από δαπάνες και νοικοκύρεμα του κράτους - έχουμε συγκρατήσει ουσιαστικά κάποιες δαπάνες- και ταυτοχρόνως, από ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Είμαστε κοντά στο να πετύχουμε το ιστορικό χαμηλό του να έχει η Ελλάδα τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της. Αυτά δεν είναι λίγα. Είναι σημαντικά», τόνισε.

Όσον αφορά δε, την υπερφορολόγηση στη χώρα μας, ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε:

«Καμία άλλη κυβέρνηση ιστορικά δεν μείωσε 83 φόρους και εισφορές. Δεν θα είμαι ούτε εγώ προσωπικά, ούτε ο Πρωθυπουργός ικανοποιημένοι μέχρι οι 83 μειώσεις φόρων να γίνουν 183. Αλλά πρέπει να το κάνεις χτίζοντας βήμα-βήμα. Δεν είναι ευχολόγιο η οικονομία. Είναι ιδρώτας. Και είμαστε σε μία χώρα - αυτό το λέω και σε συνάρτηση με τα σχόλια της Αντιπολίτευσης που άκουσα σήμερα - η χώρα δεν ίδρωσε για να φτάσει εδώ και οι πολίτες δεν ίδρωσαν για να φτάσουν εδώ. Μάτωσαν. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γενιά να ξανακάνει τα ίδια λάθη και να περάσει πάλι τον λογαριασμό στην επόμενη.

Ερωτηθείς τώρα αν η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί αν θα υπάρχει δυνατότητα για την κυβέρνηση να επανέλθει με νέα μέτρα ή «αυτό ήταν και τέλος», ο υπουργός Οικονομικών σχολίασε:

«Εγώ θα πω ότι θα ήταν ανεύθυνο αν είχαμε σήμερα«ξύσει τον πάτο από το βαρέλι». Έχουμε «πυρομαχικά». Έχουμε κρατήσει έναν χώρο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει μια κρίση στη Μέση Ανατολή που παρακολουθούμε και η οποία έχει συνέπειες τις οποίες μελετούμε στην πορεία, δεν ξέρουμε ακόμη τη διάρκειά της. Θα ξαναπώ, όμως, το ίδιο: η λέξη - κλειδί για την ελληνική οικονομία πανευρωπαϊκά - το βλέπω πλέον και με τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup - είναι «ανθεκτικότητα». Αυτή η λέξη χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και δεν είναι κτήμα μιας κυβέρνησης. Είναι κτήμα των ανθρώπων που μας βλέπουν. Είναι κτήμα του ελληνικού λαού».