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Πούτιν: Η Αρκτική στο επίκεντρο της ρωσικής στρατηγικής - Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας
Ειδήσεις
19:37 - 23 Απρ 2026

Πούτιν: Η Αρκτική στο επίκεντρο της ρωσικής στρατηγικής - Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η χώρα του θα προασπίσει αποφασιστικά τα συμφέροντά της στην Αρκτική, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα υπό το φως των παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων και της αστάθειας σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, οι διεθνείς αναταράξεις ενισχύουν τον ρόλο της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού ως εναλλακτικού εμπορικού διαύλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διακοπές και περιορισμούς υπηρεσιών διαδικτύου στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για λόγους ασφαλείας. Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και το κράτος.

Οι ρωσικές αρχές έχουν προχωρήσει κατά διαστήματα σε περιορισμούς του mobile internet στη Μόσχα και σε άλλες περιοχές, επικαλούμενες κινδύνους που συνδέονται με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία χρησιμοποιούν δίκτυα για την καθοδήγησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η FSB διατηρεί κεντρικό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας, ως ο κύριος διάδοχος της πρώην σοβιετικής KGB.

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