Νορβηγία: Σχεδιάζει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας παιδικής ηλικίας όπου τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς την υπερβολική επιρροή της ψηφιακής πραγματικότητας.
Όπως επισήμανε, το παιχνίδι, οι κοινωνικές σχέσεις και η καθημερινότητα των παιδιών δεν θα πρέπει να κυριαρχούνται από αλγορίθμους και οθόνες, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της ψηφιακής τους ζωής.
Η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών διευκρίνισε ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2026.