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Νορβηγία: Σχεδιάζει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών
Ειδήσεις
10:10 - 24 Απρ 2026

Νορβηγία: Σχεδιάζει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προτείνει την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να αναθέσει στις εταιρείες τεχνολογίας την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των ανήλικων χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας παιδικής ηλικίας όπου τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς την υπερβολική επιρροή της ψηφιακής πραγματικότητας.

Όπως επισήμανε, το παιχνίδι, οι κοινωνικές σχέσεις και η καθημερινότητα των παιδιών δεν θα πρέπει να κυριαρχούνται από αλγορίθμους και οθόνες, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της ψηφιακής τους ζωής.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών διευκρίνισε ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2026.

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