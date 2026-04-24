Μητσοτάκης από Κύπρο: Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα (24/4), κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ότι οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν και αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αποφεύγοντας υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν και δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, την οποία χαρακτήρισε ως βασικό πυλώνα για την άσκηση όλων των υπόλοιπων πολιτικών.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως το έκτακτο αυτό Συμβούλιο πραγματοποιείται αυτή τη χρονική στιγμή στην Κύπρο. Όπως σημείωσε, την προηγούμενη ημέρα υπήρξε η ευκαιρία να εξεταστούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, καθώς και της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Τέλος, επισήμανε ότι η στάση της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην Κύπρο, όταν δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αποτέλεσε μια σαφή απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει έμπρακτα τα κράτη-μέλη της όταν αυτά βρίσκονται υπό απειλή.

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