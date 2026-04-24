Νετανιάχου: Αντιμετώπισα έγκαιρα καρκίνο του προστάτη – Είμαι σε εξαιρετική κατάσταση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται «σε εξαιρετική φυσική κατάσταση», μετά τη δημοσίευση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης, η οποία αποκάλυψε ότι του αφαιρέθηκε ένας κακοήθης όγκος.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια τακτικής ιατρικής παρακολούθησης μετά από επιτυχημένη επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, οι γιατροί εντόπισαν έναν κακοήθη όγκο σε πρώιμο στάδιο.

Η θεραπεία «αφαίρεσε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ζήτησε να καθυστερήσει η δημοσίευση του ιατρικού του φακέλου ώστε να μην δοθεί στη δημοσιότητα στο αποκορύφωμα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, για να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να διαδώσει «ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».

Ο 76χρονος ηγέτης του Ισραήλ ανέφερε ότι υποβλήθηκε στην αρχική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη το 2024 και έκτοτε βρίσκεται υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. «Ένα μικροσκοπικό σημείο, μικρότερο από ένα εκατοστό», εντοπίστηκε κατά τον πιο πρόσφατο έλεγχο.

«Είχα ένα μικρό ιατρικό ζήτημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως. Δόξα τω Θεώ, ανήκει στο παρελθόν», είπε.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι επέλεξε να υποβληθεί σε θεραπεία επειδή «όταν λαμβάνω έγκαιρα πληροφορίες για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίζω αμέσως».

Πρόσθεσε: «Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».

Η αποκάλυψη έρχεται τη στιγμή που ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια μακροχρόνια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο με το Ιράν.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ με τον Λίβανο, μετά τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, έχει επίσης παραταθεί για τρεις εβδομάδες.