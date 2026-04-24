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Μπρατάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία
Επιχειρήσεις
16:22 - 24 Απρ 2026

Μπρατάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη για μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη στρατηγική αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Ευγενίδη, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, ακόμη και μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα και αυξάνουν το κόστος για την οικονομία, μέσω παραγόντων όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και τα αυξημένα ασφάλιστρα στη ναυτιλία, επηρεάζοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να στηρίξει την οικονομία και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συνέχιση αυτής της πορείας προϋποθέτει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η χώρα.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Χρειάζεται να θέσουμε σήμερα τις βάσεις, με συγκεκριμένες πολιτικές και επενδύσεις, που θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, αλλά απαιτείται μετάβαση από ένα μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στον όγκο επισκεπτών, σε ένα μοντέλο που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία. Όπως ανέφερε, στόχος θα πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η καλύτερη γεωγραφική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την παραγωγική της βάση, δίνοντας έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Όπως σημείωσε, η χώρα υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται πίσω έναντι άλλων παγκόσμιων παικτών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική λειτουργία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συστηματική ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, ως βασικής προϋπόθεσης για την προσέλκυση επενδύσεων. «Χωρίς σταθερότητα, καμία επένδυση δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με ασφάλεια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις απαιτούν σαφές και προβλέψιμο περιβάλλον.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει ακόμη σημαντικό δρόμο μπροστά της. Όπως τόνισε, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και η διαμόρφωση ενός σταθερού και αξιόπιστου περιβάλλοντος αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

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