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Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες εκτελέσεις
Ειδήσεις
23:45 - 24 Απρ 2026

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες εκτελέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε αλλαγές που στοχεύουν στην ενίσχυση της εφαρμογής της θανατικής ποινής σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να ανακοινώνει ένα νέο πλαίσιο μέτρων που διευρύνει ακόμη και τις διαθέσιμες μεθόδους εκτέλεσης.

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η επέκταση των τρόπων εκτέλεσης πέρα από τη θανατηφόρα ένεση, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί την επικρατούσα πρακτική. Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης εκτελεστικού αποσπάσματος, ηλεκτροπληξίας και ασφυξίας με αέριο, μέθοδοι που ήδη εφαρμόζονται σε ορισμένες πολιτείες.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, με το οποίο ζητείται η συστηματική επαναφορά της θανατικής ποινής για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, όπως δολοφονίες αστυνομικών ή εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε επίσημη ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «επιστροφή στο καθήκον» της επιβολής και εκτέλεσης νόμιμων ποινών, τονίζοντας ότι η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της δικαιοσύνης και στην υποστήριξη των θυμάτων. Ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς υποστήριξε ότι η νέα κατεύθυνση σηματοδοτεί επαναφορά της αυστηρής εφαρμογής του νόμου, ασκώντας παράλληλα κριτική στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ είχαν επαναληφθεί οι ομοσπονδιακές εκτελέσεις έπειτα από 17 χρόνια παύσης, με 13 θανατοποινίτες να εκτελούνται μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν την ανάληψη της προεδρίας από τον Τζο Μπάιντεν.

Αντίθετα, η διοίκηση Μπάιντεν είχε επιβάλει μορατόριουμ στις ομοσπονδιακές εκτελέσεις και, λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της, προχώρησε στη μετατροπή των ποινών για την πλειονότητα των θανατοποινιτών. Συγκεκριμένα, 37 από τους 40 καταδικασθέντες σε θάνατο έλαβαν επιεικέστερη μεταχείριση, κατόπιν πιέσεων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξέφραζαν ανησυχίες για ενδεχόμενο κύμα εκτελέσεων.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρέθηκαν τρεις καταδικασμένοι για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα: ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ για την επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης το 2013, ο Ντίλαν Ρουφ για τη δολοφονία εννέα Αφροαμερικανών σε εκκλησία το 2015 και ο Ρόμπερτ Μπάουερς για την πολύνεκρη επίθεση σε συναγωγή το 2018.

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