ΗΠΑ: Πράσινο φως στη Βενεζουέλα για χρηματοδότηση της υπεράσπισης Μαδούρο

Εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία καταγράφεται στην υπόθεση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, καθώς οι αμερικανικές αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» στην κυβέρνηση της χώρας του να καλύψει τα έξοδα της νομικής του υπεράσπισης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση, η οποία αποτυπώνεται σε σχετικό δικαστικό έγγραφο, αίρει προηγούμενους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στο Καράκας στο πλαίσιο κυρώσεων, οι οποίες δεν επέτρεπαν τη χρηματοδότηση των δικηγόρων του ίδιου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε, υπό συγκεκριμένους όρους, την καταβολή αμοιβών προς την υπεράσπιση. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον, με επιστολή του προς τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.

Η υπεράσπιση είχε προηγουμένως προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί παραβίαζαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των κατηγορουμένων να επιλέγουν ελεύθερα τους νομικούς εκπροσώπους τους. Μετά τη νέα εξέλιξη, το αίτημα για ακύρωση της δικογραφίας αποσύρθηκε προσωρινά.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και εκείνη της «ναρκωτρομοκρατίας», τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει. Όπως αναφέρεται, συνελήφθη στις αρχές Ιανουαρίου στο Καράκας στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης των αμερικανικών αρχών και έκτοτε κρατείται μαζί με τη σύζυγό του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, με τις επόμενες κινήσεις να εξαρτώνται από τις αποφάσεις του δικαστή Χέλερσταϊν για την πορεία της διαδικασίας. Παρά τις ενστάσεις της υπεράσπισης, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι πιθανότητες ακύρωσης της υπόθεσης παραμένουν περιορισμένες, ενώ η δίκη ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ηχηρές υποθέσεις διεθνούς εμβέλειας.