Γερμανία: Ελαφρά άνοδος των προσδοκιών στις εξαγωγές

Το κλίμα στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία παρουσιάζει μικρή βελτίωση.

Ο δείκτης προσδοκιών εξαγωγών του ifo Institute αυξήθηκε στο +0,1 τον Απρίλιο, από -0,7 τον Μάρτιο, με τις θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις να βρίσκονται πλέον σε σχετική ισορροπία.

«Ο εξαγωγικός τομέας αυτή τη στιγμή δεν κινείται ούτε προς τα εμπρός ούτε προς τα πίσω», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Το υψηλό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας επιβαρύνει τον σχεδιασμό», σημείωσε ακόμη.

Παρότι οι προσδοκίες εξαγωγών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας υποχώρησαν ελαφρώς σε σχέση με πρόσφατα επίπεδα, παραμένουν συνολικά θετικές. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στον τομέα των ηλεκτρονικών, καθώς και στους κατασκευαστές επίπλων.

Αντίθετα, οι προσδοκίες των παραγωγών τροφίμων και ποτών ενισχύθηκαν αισθητά. Ωστόσο, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη για πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπου οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα κινηθούν πτωτικά.