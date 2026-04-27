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Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με το Λίβανο
Ειδήσεις
15:39 - 27 Απρ 2026

Νέα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με το Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (27/4) ότι προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.        

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα πλήγματα στόχευσαν υποδομές της οργάνωσης τόσο στην κοιλάδα Μπεκάα όσο και σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή συμβαίνει τη στιγμή που παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου και έχει ήδη παραταθεί.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε επιθέσεις που θεωρεί ότι σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή επίκεινται. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί σχεδόν σε καθημερινή βάση πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε την προηγούμενη ημέρα ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε ό,τι χαρακτηρίζει ως παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση υπονομεύει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

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