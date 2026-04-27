Κεσσές για υποκλοπές: Υλοποιείται ακραία συγκάλυψη – Έχω έγγραφα που αποδεικνύουν τις κατηγορίες

Την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο σχολίασε ο δικηγόρος θυμάτων των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλώντας τη Δευτέρα (27/4) στα «Παραπολιτικά 90,1».

Ο κ. Κεσσές τόνισε: «Δυστυχώς αυτό το οποίο εμείς λαμβάνουμε ως νέο είναι η υλοποίηση μιας ακόμα πιο ακραίας συγκάλυψης» και εξήγησε:

«Καταρχάς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, κράτησε τη δικογραφία για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα. Διαχειρίστηκε τη δικογραφία έχοντας κι ο ίδιος κόλλημα καθώς την επίδικη περίοδο ήταν ο επόπτης της ΕΥΠ. Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί».

Ακόμη, αποκάλυψε πως την Παρασκευή είχε πάει ο ίδιος προσωπικά στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε εγγράφως αίτηση με την οποία ενημέρωνε τον κ. Τζαβέλλα πως είχε στα χέρια του ευαίσθητα εμπιστευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις κατηγορίες.

«Ο κ. Τζαβέλλας αντί να με καλέσει σήμερα να του εγχειρήσω τα έγγραφα αποφάσισε να αρχειοθετήσει κακήν κακώς την δικογραφία με μια αιτιολογία που αν την διαβάσει κάποιος και την αντιπαραβάλει με την δικαστική απόφαση θα πρέπει να γελάει. Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε είναι η διάβρωση της δημοκρατίας», σημείωσε ο ίδιος.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε πως «υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί από τις Αρχές, ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να μην τα αξιολογήσει, να μην τα πάρει στα χέρια του», για να καταλήξει λέγοντας:

«Η κατασκοπεία σε βαθμό κακουργήματος δεν παραγράφεται ότι και να κάνουν, όσο και να προσπαθούν με τέτοιες έωλες πράξεις αρχειοθέτησης. Όσο αφορά την ποιότητα της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Εισαγγελίας τον λόγο πλέον έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα στα οποία θα πρέπει να προσφύγουμε για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης».