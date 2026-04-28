Ζελένσκι κατά Ισραήλ για «κλεμμένα» ουκρανικά σιτηρά: Απειλεί με κυρώσεις και ανεβάζει το διπλωματικό θερμόμετρο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κλιμακώνει την πίεση προς το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι επιτρέπει την είσοδο φορτίων ουκρανικών σιτηρών που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, έχουν αφαιρεθεί από κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η Ουκρανία εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε όσους εμπλέκονται στη μεταφορά και διακίνηση αυτών των φορτίων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «ένα ακόμη πλοίο με τέτοια σιτηρά έφτασε σε ισραηλινό λιμάνι και ετοιμάζεται να εκφορτώσει», τονίζοντας πως πρόκειται για δραστηριότητα που «δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη». Επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να αγνοούν τόσο την προέλευση των πλοίων όσο και το περιεχόμενο των φορτίων τους.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών εντείνεται, μετά και την παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις, καταλογίζοντας αδράνεια στην αποτροπή εισόδου τέτοιων αποστολών από περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, το πλοίο «Panormitis», που φέρεται να μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη, ανέμενε άδεια πρόσδεσης στη Χάιφα, ενώ φέτος έχουν ήδη εκφορτωθεί τέσσερα παρόμοια φορτία στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απάντησε ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδείξεις πως τα σιτηρά είναι κλεμμένα, κατηγορώντας παράλληλα το Κίεβο ότι επιχειρεί «διπλωματία μέσω των μέσων ενημέρωσης».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2049058273836335489}

Ωστόσο, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η Ρωσία προχωρά σε συστηματική κατάσχεση ουκρανικών σιτηρών από κατεχόμενα εδάφη, τα οποία στη συνέχεια εξάγονται μέσω δικτύων που σχετίζονται με τις κατοχικές αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και ζημιώνουν άμεσα τα συμφέροντα της Ουκρανίας.

Το Κίεβο προετοιμάζει ήδη πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει τόσο στις εταιρείες μεταφοράς όσο και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκομίζουν οφέλη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ σχεδιάζει να συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους για την επέκταση των μέτρων.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά προσώπων που συνδέονται με ρωσικά πλοία σιτηρών τα οποία καταπλέουν σε ισραηλινά λιμάνια.

Ο Ζελένσκι, πάντως, διαμηνύει ότι η Ουκρανία επιδιώκει τη διατήρηση της συνεργασίας με το Ισραήλ, καλώντας τις αρχές της χώρας να σεβαστούν τις διμερείς σχέσεις και να αποφύγουν ενέργειες που τις υπονομεύουν.

Από ισραηλινής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε σε δηλώσεις του ότι η στάση της Ουκρανίας προκαλεί έκπληξη, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ έχει στηρίξει το Κίεβο σε διεθνές επίπεδο και μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας.