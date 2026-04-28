Τραμπ: Το Ιράν καταρρέει και μας ζήτησε να ανοίξουμε το Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (28/04) ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και επιδιώκει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι από τη σχετική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δε διευκρινίστηκε με ποιον τρόπο ή μέσω ποιου διαύλου η Τεχεράνη φέρεται να μετέφερε αυτό το μήνυμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν αντιμετωπίζει ζήτημα ηγεσίας, γεγονός όμως που επίσης δε φαίνεται να επαληθεύεται σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “κατάσταση κατάρρευσης”. Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, ενώ προσπαθούν να επιλύσουν το ζήτημα της ηγεσίας τους (κάτι που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».