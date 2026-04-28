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Θεοδωρικάκος: 55 εκατ. ευρώ για 34 επιχειρήσεις στη Λάρισα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
Πολιτική
16:47 - 28 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: 55 εκατ. ευρώ για 34 επιχειρήσεις στη Λάρισα μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Reporter.gr Newsroom
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Επίσκεψη στη Λάρισα πραγματοποιεί σήμερα (28/4) ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να δει από κοντά τα αποτελέσματα της στήριξης που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, προωθώντας στην πράξη ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη Θεσσαλία, με έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε αρχικά την βιομηχανία αλουμινίου Exalco, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους. H εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες - ανάμεσα στις οποίες και αφρικανικές - και προσφέρει 610 θέσεις εργασίας. Η Exalco εντάχθηκε στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου, το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 15,2 εκατ. ευρώ και το Υπουργείο Ανάπτυξης την στηρίζει με 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού. «Μια επιχείρηση πρότυπο για την πατρίδα μας, προάγοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δίνοντας καλές θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες ανθρώπους στη Λάρισα», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Δεύτερος σταθμός της περιοδείας του ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Lariplast, που δραστηριοποιείται στον τομέα της συσκευασίας, προσφέροντας πλαστικά και χάρτινα προϊόντα για τρόφιμα και ποτά. Η επιχείρηση εξάγει σε 25 χώρες, έχει ετήσιο τζίρο 30 εκατ. ευρώ και προσφέρει 200 θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από την περιοχή. «Στηρίζουμε την βιομηχανία με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς στον αναπτυξιακό νόμο, στον τομέα της μεταποίησης, έχουν ενταχθεί 34 επιχειρήσεις της Λάρισας, οι οποίες παίρνουν συνολικά 55 εκατ. ευρώ, έχοντας προϋπολογισμό για τις επενδύσεις τους 115 εκατ. ευρώ», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Η Lariplast έχει πολύ μεγάλη δυναμική, συνεχίζει την εξαγωγική της δράση και την παραγωγικότητά της. Αυτό αποτελεί εγγύηση για καινούργιες επιτυχίες στο μέλλον» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αφορμή το έργο AGRILAB και τα εγκαίνια του νέου Agritech Experience Center. Το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με 4 εκατ. ευρώ το πρότυπο Βιωματικό Εργαστήριο, το οποίο έχει ήδη έρθει σε επαφή με 150 αγρότες παραγωγούς, μεταφέροντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στην παραγωγή τους. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το AGRILAB, η έρευνα, η καινοτομία και η παραγωγή συναντώνται στην πράξη, σε πραγματικές συνθήκες, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων, επιστημόνων και startups επιχειρήσεων. «Θέλουμε να έχουμε στη θεσσαλική γη σύγχρονο πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα τροφοδοτεί με προϊόντα όλη την Ελλάδα και θα εξάγει στο εξωτερικό. Ο πρωτογενής τομέας να γίνει βασικός πυλώνας μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, τροφοδοτώντας και τη βιομηχανία και τη μεταποίηση», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Η Λάρισα μπορεί να γίνει ένας πόλος καινοτομίας, ευημερίας και προοπτικής για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μείνουν εδώ, να κάνουν τις οικογένειές τους, να εργαστούν και να επιχειρήσουν. Μέσα σε όλο αυτό να ενταχθεί το σπουδαίο αγροτικό Βιωματικό Εργαστήριο, με εκατοντάδες αγρότες που θα έχουν πάρει υπηρεσίες, θα έχουν καλύτερες καλλιέργειες και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Στέλνουμε ένα μήνυμα: η Ελλάδα μπορεί να παράγει όλα όσα χρειαζόμαστε, να εξάγουμε περισσότερα και να έχουμε μια οικονομία ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική. Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας είναι η Λάρισα και όλη η Θεσσαλία», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος συνοδεύεται από τον βουλευτή της ΝΔ, Χρήστο Καπετάνο.

Το απόγευμα ο Υπουργός Ανάπτυξης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην ενότητα «Βιώσιμη Ανάπτυξη – Υποδομές», στο πλαίσιο του 4ου Ευρωπαϊκού Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας, το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Ελευθερία» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον της Θεσσαλίας – Οικοδομώντας την Ελλάδα της Ευρώπης».

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