Ιράν: Στο Ισφαχάν το μεγαλύτερο μέρος εμπλουτισμένου ουρανίου - Ανησυχία για ανεπιβεβαίωτα αποθέματα

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν εκτιμάται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, το οποίο είχε αποτελέσει στόχο αεροπορικών επιδρομών πέρυσι και δέχθηκε επίσης μικρότερης έντασης πλήγματα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτό ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξή του στο Associated Press. Όπως σημείωσε, ο οργανισμός διαθέτει δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν τις συνέπειες των πρόσφατων αεροπορικών επιθέσεων, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζει να λαμβάνει και να αξιολογεί νέα δεδομένα.

Οι επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ στο Ισφαχάν είχαν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025, κατά τον οποίο το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του οργανισμού, σημαντικό μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου είχε αποθηκευτεί στο Ισφαχάν τον Ιούνιο του 2025, όταν ξέσπασε η σύγκρουση, και παραμένει εκεί έκτοτε. Όπως υπογράμμισε ο Γκρόσι, ο ΔΟΑΕ δεν έχει μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις ή να επιβεβαιώσει την ακριβή κατάσταση του υλικού, ούτε αν οι σφραγίδες του οργανισμού παραμένουν άθικτες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την καλύτερη διαθέσιμη εκτίμηση.

Δορυφορικές εικόνες της Airbus φέρονται να δείχνουν φορτηγό που μεταφέρει 18 μπλε κοντέινερ να εισέρχεται σε υπόγεια εγκατάσταση στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στις 9 Ιουνίου 2025, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου. Τα κοντέινερ αυτά, τα οποία εκτιμάται ότι περιέχουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, θεωρείται πιθανό ότι παραμένουν στο σημείο.

Ο ΔΟΑΕ έχει επίσης εκφράσει την πρόθεσή του να επανεκκινήσει τις επιθεωρήσεις και σε άλλες κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως το Νατάνζ και το Φόρντο, όπου επίσης υπάρχουν αποθέματα πυρηνικού υλικού.

Το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και βρίσκεται υπό διαδικασία πενταετούς αναθεώρησης στον ΟΗΕ. Βάσει των υποχρεώσεών του, οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του για επιθεώρηση, όπως υπογραμμίζει ο Γκρόσι.