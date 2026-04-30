ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το Μάρτιο - Το υψηλότερο επίπεδο της τριετίας
Ειδήσεις
16:10 - 30 Απρ 2026

ΗΠΑ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το Μάρτιο - Το υψηλότερο επίπεδο της τριετίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ταχεία άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου ώθησε τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο 3,5% το Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (30/4).        

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNN, ο δείκτης τιμών Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το Φεβρουάριο, σημειώνοντας ταχύτερη από την αναμενόμενη επιτάχυνση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μηνιαίο ρυθμό του 0,4%, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, που αυξήθηκε από το 2,8% του Φεβρουαρίου, κινείται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Να σημειωθεί ότι οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα αυξανόταν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και κατά 3,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την FactSet. Ο δείκτης τιμών PCE αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τον στόχο του 2%.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που εισέρχεται πλέον στην ένατη εβδομάδα του, έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η ναυτιλιακή κίνηση στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραστικά, επηρεάζοντας σοβαρά έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη διακίνηση πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων βασικών υλικών.

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ως συνέπεια της πίεσης που ασκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο εμπόριο πετρελαίου, ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την ξαφνική άνοδο του πληθωρισμού.

Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 3,2% σε ετήσια βάση, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Πέρα από τον δείκτη τιμών PCE, που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τον στόχο πληθωρισμού του 2%, η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη παρείχε επίσης στοιχεία για την πορεία των δαπανών, των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών.

Όπως επισημαίνεται, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο, ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η πραγματική αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,2%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η οικονομία στο πρώτο τρίμηνο
Ειδήσεις

Ηνωμένες Πολιτείες: Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η οικονομία στο πρώτο τρίμηνο

Ανδρουλάκης: Οι τρεις πυλώνες για εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι τρεις πυλώνες για εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενισχύει την καινοτομία με το πρόγραμμα Proof-of-Concept για Αναδυόμενες Τεχνολογίες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενισχύει την καινοτομία με το πρόγραμμα Proof-of-Concept για Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&amp;P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής
Οικονομία

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Μητσοτάκης: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ