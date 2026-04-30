ΗΠΑ: Στο 3,5% ο πληθωρισμός το Μάρτιο - Το υψηλότερο επίπεδο της τριετίας

Η ταχεία άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου ώθησε τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο 3,5% το Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (30/4).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNN, ο δείκτης τιμών Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το Φεβρουάριο, σημειώνοντας ταχύτερη από την αναμενόμενη επιτάχυνση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μηνιαίο ρυθμό του 0,4%, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, που αυξήθηκε από το 2,8% του Φεβρουαρίου, κινείται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Να σημειωθεί ότι οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα αυξανόταν κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και κατά 3,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την FactSet. Ο δείκτης τιμών PCE αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τον στόχο του 2%.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που εισέρχεται πλέον στην ένατη εβδομάδα του, έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η ναυτιλιακή κίνηση στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραστικά, επηρεάζοντας σοβαρά έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο για τη διακίνηση πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων βασικών υλικών.

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ως συνέπεια της πίεσης που ασκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο εμπόριο πετρελαίου, ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την ξαφνική άνοδο του πληθωρισμού.

Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 3,2% σε ετήσια βάση, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Πέρα από τον δείκτη τιμών PCE, που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα για τον στόχο πληθωρισμού του 2%, η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη παρείχε επίσης στοιχεία για την πορεία των δαπανών, των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών.

Όπως επισημαίνεται, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο, ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η πραγματική αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,2%.