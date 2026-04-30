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Ψηφιακές αγορές: αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας εν μέσω εξωτερικών πιέσεων ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Ειδήσεις
19:10 - 30 Απρ 2026

Ψηφιακές αγορές: αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας εν μέσω εξωτερικών πιέσεων ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και στενότερο έλεγχο των εργαλείων αναζήτησης και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που βασίζονται στην ΤΝ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με ανάταση χεριών, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία και συνεπή εφαρμογή της πράξης της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA) και να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες επιβολής της. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν τη διαρκώς αυξανόμενη στρατηγική σημασία των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και την ολοένα ευρύτερη χρήση εργαλείων αναζήτησης που βασίζονται στην ΤΝ (όπως η επισκόπηση της Google ΑΙ), τονίζοντας την ανάγκη εντατικότερου ελέγχου στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Να μην υπονομεύεται η κυριαρχία της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν για πολιτικές πιέσεις από τρίτες χώρες που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της DMA και τονίζουν ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία και την αυτονομία της ΕΕ στην επιβολή των δικών της κανόνων. Η Επιτροπή οφείλει να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία εφαρμογής της νομοθεσίας, (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μη συμμόρφωσης, των επιθεωρήσεων, των προσωρινών μέτρων, των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών) ώστε να αποτρέψει τους ρυθμιστές πρόσβασης («gatekeepers»), ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, από την παράκαμψη της νομοθεσίας.

Οι εν εξελίξει διαδικασίες για τη διαπίστωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. Εκφράζουν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τα περιορισμένου ύψους πρόστιμα που επιβλήθηκαν στη Meta και την Apple και υπογραμμίζουν ότι η επιβολή αποτελεσματικών και αναλογικών προστίμων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής λειτουργίας της DMA.

Μέτρα για τις μεγαλύτερες πλατφόρμες

Παρότι οι ρυθμιστές πρόσβασης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ήδη από το 2024, οι μικρότεροι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υφίστανται διακριτικές πρακτικές και περιορισμούς, με συνέπεια την επιβράδυνση της καινοτομίας και τον περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις επίμονες πρακτικές αυτοπροτίμησης της Google, τις λεγόμενες «οθόνες συγκατάθεσης» του TikTok που χρησιμοποιούν συμπεριφορικές τεχνικές για τη απόσπαση συγκατάθεσης, την αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και την εύκολη πρόσβαση της Microsoft σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, καθώς και τη συνεχιζόμενη χρήση απαγορευμένων ρητρών ισοτιμίας από την Booking.com. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης ανησυχία για τον περιορισμό της πρόσβασης σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων τηλεοράσεων και καλούν την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, ώστε να αποφευχθεί η αναπαραγωγή αθέμιτων πρακτικών όπως αυτές του συστήματος Android στα τηλέφωνα.

Αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαλειτουργικότητα, την πρόσβαση σε δεδομένα, την απαγόρευση της παρεμπόδισης της ελεύθερης επιλογής των χρηστών («anti-steering») και την απαγόρευση πρακτικών αυτοπροτίμησης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σχετικές εξελίξεις στην αγορά. Το κείμενο επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία θα πρέπει να αξιολογείται με βάση απτά και πρακτικά αποτελέσματα ως προς τον ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς, τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα επιλογής των χρηστών, ενώ η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από την ουσιαστική ενδυνάμωση των χρηστών.

Τον Νοέμβριο του 2025 η Επιτροπή κίνησε έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες της Amazon Web Services και της Microsoft Azure προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που παρέχουν θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ρυθμιστές πρόσβασης. Τον Απρίλιο του 2025, η Επιτροπή εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις μη συμμόρφωσης και επέβαλε πρόστιμα στη Meta σχετικά με το διαφημιστικό της μοντέλο για «πληρωμή ή συγκατάθεση» («pay or consent»), αλλά και στην Apple για παραβίαση των υποχρεώσεών της όσον αφορά την αποτροπή πρακτικών παρεμπόδισης της ελεύθερης επιλογής των χρηστών. Στις 28 Απριλίου 2026 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη επανεξέταση της DMA, αξιολογώντας τον αντίκτυπό της και προσδιορίζοντας μελλοντικούς τομείς προτεραιότητας, όπως οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και η ΤΝ.

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