ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πεντάγωνο: Deal με 7 εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης για χρήση σε στρατιωτικά δίκτυα
Ειδήσεις
19:18 - 01 Μάι 2026

Πεντάγωνο: Deal με 7 εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης για χρήση σε στρατιωτικά δίκτυα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα (Παρασκευή, 1/5) ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με επτά εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αξιοποίηση των προηγμένων δυνατοτήτων τους σε διαβαθμισμένα δίκτυα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης των παρόχων AI που συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό.

Από τη λίστα απουσιάζει η Anthropic, η οποία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Πεντάγωνο σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση των συστημάτων της από τον στρατό.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Πεντάγωνο είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη νεοφυή εταιρεία —που ήδη χρησιμοποιείται ευρέως από το υπουργείο Άμυνας— ως πιθανό κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, απαγορεύοντας τη χρήση της τόσο από το ίδιο όσο και από συνεργαζόμενους εργολάβους.

Στη νέα συνεργασία εντάσσονται οι SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services, αρκετές από τις οποίες ήδη έχουν υπάρξει συνεργάτες του Πενταγώνου. Οι εταιρείες αυτές θα ενσωματωθούν στα δικτυακά περιβάλλοντα Impact Levels 6 και 7, παρέχοντας ευρύτερη πρόσβαση των στρατιωτικών στις τεχνολογίες τους.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η διεύρυνση της χρήσης συστημάτων AI από τις ένοπλες δυνάμεις —που αξιοποιούνται για σχεδιασμό, επιμελητεία, στοχοποίηση και άλλες λειτουργίες με στόχο την αποδοτικότερη διεξαγωγή μεγάλων επιχειρήσεων— θα συμβάλει στο να αποφευχθεί η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή, αφήνοντας αιχμές για πιθανή υπερεξάρτηση από την Anthropic.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του Πενταγώνου, πρώην αξιωματούχοι και τεχνικοί εργολάβοι που συνεργάζονται στενά με τον αμερικανικό στρατό ανέφεραν στο Reuters ότι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα εργαλεία της Anthropic, τα οποία θεωρούν ανώτερα από άλλα, παρά τις εντολές απόσυρσής τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η βασική πλατφόρμα AI του Πενταγώνου, GenAI.mil, χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόλις πέντε μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της.

Επιπλέον, η Google, η οποία ήδη συνεργάζεται με το Πεντάγωνο, έχει υπογράψει συμφωνία που επιτρέπει στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για διαβαθμισμένες εργασίες, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα
Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ