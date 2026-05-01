Πεντάγωνο: Deal με 7 εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης για χρήση σε στρατιωτικά δίκτυα

Από τη λίστα απουσιάζει η Anthropic, η οποία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Πεντάγωνο σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας για τη χρήση των συστημάτων της από τον στρατό.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Πεντάγωνο είχε χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη νεοφυή εταιρεία —που ήδη χρησιμοποιείται ευρέως από το υπουργείο Άμυνας— ως πιθανό κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, απαγορεύοντας τη χρήση της τόσο από το ίδιο όσο και από συνεργαζόμενους εργολάβους.

Στη νέα συνεργασία εντάσσονται οι SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft και Amazon Web Services, αρκετές από τις οποίες ήδη έχουν υπάρξει συνεργάτες του Πενταγώνου. Οι εταιρείες αυτές θα ενσωματωθούν στα δικτυακά περιβάλλοντα Impact Levels 6 και 7, παρέχοντας ευρύτερη πρόσβαση των στρατιωτικών στις τεχνολογίες τους.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η διεύρυνση της χρήσης συστημάτων AI από τις ένοπλες δυνάμεις —που αξιοποιούνται για σχεδιασμό, επιμελητεία, στοχοποίηση και άλλες λειτουργίες με στόχο την αποδοτικότερη διεξαγωγή μεγάλων επιχειρήσεων— θα συμβάλει στο να αποφευχθεί η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή, αφήνοντας αιχμές για πιθανή υπερεξάρτηση από την Anthropic.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του Πενταγώνου, πρώην αξιωματούχοι και τεχνικοί εργολάβοι που συνεργάζονται στενά με τον αμερικανικό στρατό ανέφεραν στο Reuters ότι δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα εργαλεία της Anthropic, τα οποία θεωρούν ανώτερα από άλλα, παρά τις εντολές απόσυρσής τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η βασική πλατφόρμα AI του Πενταγώνου, GenAI.mil, χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόλις πέντε μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της.

Επιπλέον, η Google, η οποία ήδη συνεργάζεται με το Πεντάγωνο, έχει υπογράψει συμφωνία που επιτρέπει στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για διαβαθμισμένες εργασίες, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.