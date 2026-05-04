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DW: Διπλό οικονομικό χτύπημα για τη Γερμανία από τον Τραμπ
Ειδήσεις
16:32 - 04 Μάι 2026

DW: Διπλό οικονομικό χτύπημα για τη Γερμανία από τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι εκατέρωθεν δηλώσεις για το θέμα της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία συνεχίστηκαν και το προηγούμενο τριήμερο στο ίδιο μοτίβο. Με τον καγκελάριο Μερτς να δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για το νόημα των αρχικών του δηλώσεων και να επιμένει ότι η σχέση τους παραμένει καλή και τον Τραμπ να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές για το ενδεχόμενο απόσυρσης ακόμα και περισσότερων από τους 5.000 στρατιώτες των ΗΠΑ, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υπουργός του Άμυνας (Πολέμου) Πιτ Χέγκσεθ. Η γερμανική πλευρά συνεχίζει να κινείται σε μια λογική υποβάθμισης της σύγκρουσης, με τον καγκελάριο να επιμένει ότι θέλει να διατηρήσει τη σχέση συνεργασίας με τον Αμερικανό πρόεδρο και υπουργούς του να παρουσιάζουν την απόφαση για μείωση της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα ως κάτι που είχε ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και «δεν αποτελεί είδηση».

Δεν έρχονται οι Tomahawk

Πάντως, σύμφωνα με μετάδοση της DW, ο Μερτς παραδέχτηκε ότι αναβάλλεται η εγκατάσταση πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ στη Γερμανία, κάτι που θεωρείται ως πλήγμα στην αμυντική ικανότητα της Ευρώπης, αφού οι συγκεκριμένοι με το μεγάλο βεληνεκές τους, που φτάνει και τα 2.500 χιλιόμετρα, μπορούν θεωρητικά να φτάσουν μέχρι τη Μόσχα και θεωρούνταν ένα ισχυρό χαρτί στη λογική της αποτροπής.

Πέραν των ανησυχιών για τις συνέπειες των συγκεκριμένων αμερικανικών κινήσεων και τους όποιους πολιτικούς συμβολισμούς αυτές θα επιφέρουν, υπάρχει και η οικονομική πτυχή της αντιπαράθεσης, που κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι μόνο για την αεροπορική βάση στο Ράμσταϊν με τους περίπου 8.000 στρατιώτες και τις οικογένειες πολλών από αυτούς και το επιτόπιο προσωπικό ο ετήσιος τζίρος για την ευρύτερη περιοχή, αν συνυπολογιστεί η κατανάλωση σε επιχειρήσεις της περιοχής και η απασχόληση Γερμανών υπαλλήλων, υπολογίζεται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της πόλης του Ράμσταϊν, Ραλφ Χέχλερ.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, και ο προαλειφόμενος διάδοχός του, Γκόρντον Σνίντερ, εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για το πλήγμα που θα μπορούσε να δεχτεί η τοπική οικονομία από τις αποφάσεις που ανακοίνωσε ο Πιτ Χέγκσεθ. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σχεδόν αμέσως» τόνισε ο Σβάιτσερ και μίλησε για την ανάγκη συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά με στόχο να αποτραπεί αυτή η απόφαση.

Φόβοι για ύφεση λόγω δασμών

Στο μεταξύ, έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση Τραμπ για νέες αυξήσεις στους δασμούς σε οχήματα από τη Γερμανία. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ifo από το Μόναχο, Κλέμενς Φουστ, προειδοποίησε ότι «αν προκύψει ένας νέος εμπορικός πόλεμος με επίκεντρο την αυτοκινητοβιομηχανία, τότε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το 2026 το φάσμα της ύφεσης». Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την περασμένη Παρασκευή με επιπλέον δασμούς της τάξης του 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από τις χώρες της ΕΕ, κατηγορώντας την Ένωση ότι δεν έχει συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία των δύο μερών.

Οι Βρυξέλλες έχουν απορρίψει την κατηγορία και επιφυλάχθηκαν για την απάντησή τους. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο ο Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία για επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ για μια σειρά από προϊόντα, ανάμεσά τους και τα οχήματα, της τάξης του 15%. Η συμφωνία πάντως δεν έχει ακόμη επικυρωθεί. Οι ΗΠΑ παραμένουν ένας βασικός εξαγωγικός προορισμός για τις μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη των τελευταίων είχαν επιδιώξει τον περασμένο χρόνο ξεχωριστές συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν ειδικές συμφωνίες.

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