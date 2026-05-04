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Bloomberg: Ενδεχόμενο επιστροφής του εμπορικού «πολέμου» ΗΠΑ-ΕΕ
Ειδήσεις
16:23 - 04 Μάι 2026

Bloomberg: Ενδεχόμενο επιστροφής του εμπορικού «πολέμου» ΗΠΑ-ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς σε ποια φάση βρίσκεται πλέον ο εμπορικός πόλεμος, όμως φαίνεται πως, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης», υπάρχει το ενδεχόμενο η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-ΕΕ να επιστρέφει.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το εμπόριο βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των θεμάτων που οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν να θεωρούν λυμένα και να μην χρειαστεί να τα επαναφέρουν (ίσως το μόνο θέμα που βρίσκεται πιο ψηλά είναι η δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ).

Ωστόσο, με μια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρει στο τραπέζι δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Όπως συμβαίνει συχνά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Δύο όμως είναι καθοριστικά: πρώτον, τι ακριβώς επιδιώκει ο Τραμπ και, δεύτερον, πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, που προεδρεύει σήμερα (4/5) σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (η οποία, για ακόμη μία φορά, επισκιάζεται από την απρόβλεπτη στάση του Λευκού Οίκου), δήλωσε:

«Είναι αυτονόητο ότι αυτή η συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι εντελώς περιττή και εξαιρετικά ατυχής. Το τελευταίο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας, πάνω σε όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή».

Πράγματι, οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε όλη την Ευρώπη λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει δεχθεί διαδοχικά πλήγματα· επιπλέον δασμοί είναι το τελευταίο που θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η ΕΕ δεν τηρεί την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοεί, ωστόσο είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τη συμφωνία, καθώς αυτή εξακολουθεί να περνά από την (αρκετά αργή) νομοθετική της διαδικασία.

«Η πρώτη επιλογή είναι πάντα ο διάλογος - θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία, πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», δήλωσε στο Bloomberg Television. «Ωστόσο, αν υπάρξει απόκλιση από όσα έχουμε συμφωνήσει, προφανώς όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Επομένως, αν πρόκειται απλώς για έναν ελιγμό του Τραμπ με στόχο να ασκήσει πίεση στην ΕΕ ώστε να επικυρώσει ταχύτερα τη συμφωνία, τότε ο διάλογος πιθανότατα θα αποδώσει. Αν όμως πρόκειται για κάτι ευρύτερο, τότε η απάντηση μπορεί να είναι αντίποινα, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να μας επιστρέψει στο σημείο μηδέν.

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