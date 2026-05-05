ΕΕ - ΗΠΑ: Τελεσίγραφο Βρυξελλών για τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο του εμπορίου, μετά τις νέες απειλές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή αυξημένων δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Παρίσι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Τζέιμισον Γκριρ να επιστρέψουν άμεσα στους όρους της συμφωνίας που είχαν διαμορφώσει οι δύο πλευρές τον Ιούλιο του 2025, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέπειας και σταθερότητας στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την προειδοποίηση του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί τις Βρυξέλλες για μη τήρηση της συμφωνίας.

Απαντώντας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία», υπενθυμίζοντας ότι το καλοκαίρι του 2025 είχε επιτευχθεί συμβιβασμός για μείωση των δασμών στο 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις ΗΠΑ. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία βασίζεται σε κοινές αρχές ευημερίας, προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας, προειδοποιώντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αντιδράσει σε κάθε ενδεχόμενο παραβίασης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, από την Αρμενία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, έκανε λόγο για πιθανή ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού εμπορικής άμυνας — γνωστού και ως «μπαζούκα». Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλει περιορισμούς σε εισαγωγές, να αποκλείσει τρίτες χώρες από δημόσιους διαγωνισμούς ή να μπλοκάρει επενδύσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το ζήτημα τέθηκε στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εμπορίου της G7, που διεξάγεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχουν οι Σέφτσοβιτς και Γκριρ. Αν και οι αμερικανικές απειλές για τα ευρωπαϊκά οχήματα δεν περιλαμβάνονται επισήμως στην ατζέντα, κυρίαρχα θέματα των συζητήσεων αποτελούν η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τα κρίσιμα ορυκτά και το εμπόριο μικρών δεμάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ να αναφέρεται στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο διαταραχών από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η κατάσταση αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει την τήρηση των συμφωνηθέντων και να διαμηνύει ότι διαθέτει τα εργαλεία για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, εφόσον χρειαστεί.