ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ - ΗΠΑ: Τελεσίγραφο Βρυξελλών για τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Ειδήσεις
22:59 - 05 Μάι 2026

ΕΕ - ΗΠΑ: Τελεσίγραφο Βρυξελλών για τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο του εμπορίου, μετά τις νέες απειλές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή αυξημένων δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Παρίσι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του Τζέιμισον Γκριρ να επιστρέψουν άμεσα στους όρους της συμφωνίας που είχαν διαμορφώσει οι δύο πλευρές τον Ιούλιο του 2025, επισημαίνοντας την ανάγκη συνέπειας και σταθερότητας στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την προειδοποίηση του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί τις Βρυξέλλες για μη τήρηση της συμφωνίας.

Απαντώντας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία», υπενθυμίζοντας ότι το καλοκαίρι του 2025 είχε επιτευχθεί συμβιβασμός για μείωση των δασμών στο 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις ΗΠΑ. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία βασίζεται σε κοινές αρχές ευημερίας, προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας, προειδοποιώντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αντιδράσει σε κάθε ενδεχόμενο παραβίασης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, από την Αρμενία όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, έκανε λόγο για πιθανή ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού εμπορικής άμυνας — γνωστού και ως «μπαζούκα». Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλει περιορισμούς σε εισαγωγές, να αποκλείσει τρίτες χώρες από δημόσιους διαγωνισμούς ή να μπλοκάρει επενδύσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το ζήτημα τέθηκε στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εμπορίου της G7, που διεξάγεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχουν οι Σέφτσοβιτς και Γκριρ. Αν και οι αμερικανικές απειλές για τα ευρωπαϊκά οχήματα δεν περιλαμβάνονται επισήμως στην ατζέντα, κυρίαρχα θέματα των συζητήσεων αποτελούν η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τα κρίσιμα ορυκτά και το εμπόριο μικρών δεμάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ να αναφέρεται στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο ενδεχόμενο διαταραχών από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η κατάσταση αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει την τήρηση των συμφωνηθέντων και να διαμηνύει ότι διαθέτει τα εργαλεία για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, εφόσον χρειαστεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις
Υγεία

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996
Magazino

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο
Τεχνολογία

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ