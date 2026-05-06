Eurostat: 149.678 πολυεθνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών

Το 2024, 149.678 πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων (MNE groups) δραστηριοποιούνταν στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA). Από αυτούς, 96.201 όμιλοι (64,3% του συνόλου) ελέγχονταν από χώρα της ΕΕ και 14.098 (9,4%) από χώρα της EFTA.

Μεταξύ των πολυεθνικών ομίλων που ελέγχονται από χώρες της ΕΕ ή της EFTA, 15.342 ελέγχονταν από τη Γερμανία (13,9% του συνόλου των MNE στην ΕΕ και EFTA), 13.805 από τις Κάτω Χώρες (12,5%) και 10.824 από την Ελβετία (9,8%).

Επιπλέον, το 26,3% των ομίλων (39.379) ελεγχόταν από άλλες χώρες. Οι τρεις χώρες εκτός ΕΕ και EFTA που ελέγχουν τους περισσότερους πολυεθνικούς ομίλους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (14.118), οι Ηνωμένες Πολιτείες (8.003) και η Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ (2.135).

Απασχόληση σε πολυεθνικούς ομίλους

Οι πολυεθνικοί όμιλοι απασχολούσαν το 30% των εργαζομένων στην επιχειρηματική οικονομία

Το 2024, 51,6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και στις χώρες EFTA εργάζονταν σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% της απασχόλησης στην επιχειρηματική οικονομία (βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ και EFTA, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικούς ομίλους καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (54% της συνολικής απασχόλησης), στην Τσεχία και τη Σουηδία (44% η καθεμία), στην Ελβετία (43%) και στη Νορβηγία (42%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (14%), στην Κύπρο (18%) και στην Ισλανδία (18%).