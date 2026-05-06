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Eurostat: 149.678 πολυεθνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
Ειδήσεις
17:50 - 06 Μάι 2026

Eurostat: 149.678 πολυεθνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών

Reporter.gr Newsroom
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Το 2024, 149.678 πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων (MNE groups) δραστηριοποιούνταν στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA). Από αυτούς, 96.201 όμιλοι (64,3% του συνόλου) ελέγχονταν από χώρα της ΕΕ και 14.098 (9,4%) από χώρα της EFTA.

Μεταξύ των πολυεθνικών ομίλων που ελέγχονται από χώρες της ΕΕ ή της EFTA, 15.342 ελέγχονταν από τη Γερμανία (13,9% του συνόλου των MNE στην ΕΕ και EFTA), 13.805 από τις Κάτω Χώρες (12,5%) και 10.824 από την Ελβετία (9,8%).

Επιπλέον, το 26,3% των ομίλων (39.379) ελεγχόταν από άλλες χώρες. Οι τρεις χώρες εκτός ΕΕ και EFTA που ελέγχουν τους περισσότερους πολυεθνικούς ομίλους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (14.118), οι Ηνωμένες Πολιτείες (8.003) και η Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ (2.135).

Απασχόληση σε πολυεθνικούς ομίλους

Οι πολυεθνικοί όμιλοι απασχολούσαν το 30% των εργαζομένων στην επιχειρηματική οικονομία

Το 2024, 51,6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και στις χώρες EFTA εργάζονταν σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% της απασχόλησης στην επιχειρηματική οικονομία (βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ και EFTA, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικούς ομίλους καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (54% της συνολικής απασχόλησης), στην Τσεχία και τη Σουηδία (44% η καθεμία), στην Ελβετία (43%) και στη Νορβηγία (42%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (14%), στην Κύπρο (18%) και στην Ισλανδία (18%).

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