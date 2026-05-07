ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλγαρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Ράντεφ
Ειδήσεις
17:44 - 07 Μάι 2026

Βουλγαρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Ράντεφ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο νικητής των πρόσφατων εκλογών στη Βουλγαρία, ο Ρούμεν Ράντεφ, έλαβε την Πέμπτη (7/5) την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, μετά την επικράτηση του κόμματός του «Προοδευτική Βουλγαρία» στις βουλευτικές εκλογές του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης ξεκινά έπειτα από μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, την όγδοη μέσα σε διάστημα πέντε ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία.

Η Πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Ιότοβα, ανέθεσε επίσημα την εντολή στον Ράντεφ, ο οποίος είναι γνωστός από την προηγούμενη θητεία του ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών.

Το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», το οποίο τον πρότεινε για τη θέση του πρωθυπουργού, εξασφάλισε ποσοστό 44,6% στις εκλογές της 19ης Απριλίου, επικρατώντας με σημαντική διαφορά έναντι των αντιπάλων του.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 17:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Panathēnea 2026: Επενδύσεις, «γκουρού» τεχνολογίας και πολιτισμός στο Ζάππειο
Επιχειρήσεις

Panathēnea 2026: Επενδύσεις, «γκουρού» τεχνολογίας και πολιτισμός στο Ζάππειο

Στις 13 Μαΐου το 3rd Emerging Managers Summit στο Ωδείο Αθηνών
Επιχειρήσεις

Στις 13 Μαΐου το 3rd Emerging Managers Summit στο Ωδείο Αθηνών

Βάντεφουλ: «Μεγάλη παρεξήγηση» η ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Τραμπ - Μερτς
Ειδήσεις

Βάντεφουλ: «Μεγάλη παρεξήγηση» η ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Τραμπ - Μερτς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης
Ειδήσεις

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ