Βουλγαρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Ράντεφ

Ο νικητής των πρόσφατων εκλογών στη Βουλγαρία, ο Ρούμεν Ράντεφ, έλαβε την Πέμπτη (7/5) την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης, μετά την επικράτηση του κόμματός του «Προοδευτική Βουλγαρία» στις βουλευτικές εκλογές του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης ξεκινά έπειτα από μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, την όγδοη μέσα σε διάστημα πέντε ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία.

Η Πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Ιότοβα, ανέθεσε επίσημα την εντολή στον Ράντεφ, ο οποίος είναι γνωστός από την προηγούμενη θητεία του ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών.

Το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», το οποίο τον πρότεινε για τη θέση του πρωθυπουργού, εξασφάλισε ποσοστό 44,6% στις εκλογές της 19ης Απριλίου, επικρατώντας με σημαντική διαφορά έναντι των αντιπάλων του.