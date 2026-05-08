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Εξάρθρωση κυκλώματος «υπαλλήλων» του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από €3,4 εκατ. η λεία τους
Ειδήσεις
15:53 - 08 Μάι 2026

Εξάρθρωση κυκλώματος «υπαλλήλων» του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από €3,4 εκατ. η λεία τους

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διαπράττουν απάτες και ληστείες, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.  

Για τη διάλυση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, ενώ ακόμη 20 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως υποστηρικτικά μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και ληστείες, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Η οργάνωση λειτουργούσε σε δύο βασικούς πυλώνες: τις ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που δρούσαν μέσα από αυτοσχέδια τηλεφωνικά κέντρα, και τις ομάδες πεδίου, οι οποίες αναλάμβαναν να μεταβαίνουν στις κατοικίες των θυμάτων και να αφαιρούν χρήματα και τιμαλφή.

Τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης επικοινωνούσαν κυρίως με ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με πρόσχημα υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στην οικία τους, καλλιεργούσαν κλίμα φόβου και ισχυρίζονταν ότι το πρόβλημα μπορούσε να αντιμετωπιστεί είτε εξ αποστάσεως είτε με επίσκεψη δήθεν τεχνικών συνεργείων.

Με αυτόν τον τρόπο έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνες και να τα αφήνουν κοντά στην κεντρική είσοδο του σπιτιού, έξω από αυτή ή ακόμη και σε εξωτερικά σημεία που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Ακολούθως, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης παραλάμβαναν τα τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια αποθήκευαν προσωρινά σε φυλασσόμενο σπίτι.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν πολυάριθμες τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί με στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, λειτουργώντας ουσιαστικά μέσω «αχυρανθρώπων».

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • τρεις χρυσοί σταυροί, τρία δαχτυλίδια, τρία ρολόγια και μία ασημένια αλυσίδα,
  • 2.580 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα,
  • 23 κινητά τηλέφωνα,
  • έξι κάρτες SIM μαζί με τις συσκευασίες τους,
  • φορητός υπολογιστής, δύο κάρτες μνήμης και καταγραφικό,
  • κράνος μηχανής, μπαγκαζιέρα δικύκλου και τσαντάκι τύπου delivery,
  • 12 κλειδιά οχημάτων αγνώστων στοιχείων,
  • ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,30 γραμμαρίων,
  • τρία αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 3,4 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., η οικονομική έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της οργάνωσης δεν εργάζονταν, ενώ όσοι υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες.

Παράλληλα, πραγματοποιούσαν αποκλειστικά συναλλαγές με μετρητά και επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα έσοδά τους μέσω αγοράς, κατοχής και χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, τα τελευταία δύο χρόνια δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, κάτι που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το βιοτικό επίπεδο και το οικονομικό προφίλ που παρουσίαζαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

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