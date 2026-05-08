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Bloomberg: Στην Τουρκική Βουλή νομοσχέδιο για θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο
Ειδήσεις
15:52 - 08 Μάι 2026

Bloomberg: Στην Τουρκική Βουλή νομοσχέδιο για θαλάσσιες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία φέρεται να προετοιμάζει νέο νομοθετικό βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση των διεκδικήσεών της σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχεδιασμών της Άγκυρας.

Όπως αναφέρεται, η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει την κατάθεση νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση, με στόχο να αποτυπώσει επίσημα τις θέσεις της για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της χώρας. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να διατυπωθούν σε θεσμικό επίπεδο οι τουρκικές διεκδικήσεις σχετικά με πιθανούς ενεργειακούς πόρους στην περιοχή.

Κατά το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο θεωρείται από την Άγκυρα ως ένα πρώτο βήμα για την εδραίωση των τουρκικών αξιώσεων γύρω από πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές και ενεργειακές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος MHP, Devlet Bahçeli, ο οποίος εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ισραήλ στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας.

Μιλώντας στην τουρκική βουλή, ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει την ένταση στην περιοχή, προειδοποίησε ωστόσο ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία αγνοεί —όπως ανέφερε— τα δικαιώματα της Άγκυρας, τις θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί ή τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, θα προκαλέσει «σθεναρή απάντηση».

Το Bloomberg επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη επίσημη κατοχύρωση των τουρκικών διεκδικήσεων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπου η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει πεδίο ανταγωνισμού για ενεργειακούς πόρους και θαλάσσιες ζώνες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατά το παρελθόν προειδοποιήσει την Τουρκία ακόμη και με την επιβολή κυρώσεων για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, ανταποκρινόμενη στις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 16:18
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