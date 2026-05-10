Βερολίνο: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για Σρέντερ ως μεσολαβητή στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Η Γερμανία απέρριψε την Κυριακή την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο συντονιστή στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε πρόσφατα δηλώσει ότι υπάρχει «δυναμικό» για διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι, σε περίπτωση τέτοιων συνομιλιών, θα προτιμούσε τον Σρέντερ ως διαμεσολαβητή.

Γερμανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την πρόταση μη αξιόπιστη, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τις βασικές της θέσεις, ενώ σημείωσε ότι ένα πρώτο τεστ θα ήταν αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παρατείνει την τριήμερη εκεχειρία.

Ο ίδιος αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα στο Reuters, κατηγόρησε τη ρωσική πλευρά ότι διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν στη διάσπαση της δυτικής συμμαχίας.

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, μετά την αποχώρησή του από την καγκελαρία το 2005, ανέλαβε αμέσως μετά θέση προέδρου σε γερμανορωσική κοινοπραξία αγωγών φυσικού αερίου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική στη Γερμανία λόγω των στενών του σχέσεων με τον Πούτιν.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε επίσης ότι το Βερολίνο δεν βλέπει ενδείξεις ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνεται σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη και την Ουκρανία.