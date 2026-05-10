Δημοσκόπηση - πλήγμα για Τραμπ: Αρνητικό κλίμα για οικονομία, ακρίβεια και δασμούς στις ΗΠΑ

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς νέα δημοσκόπηση των Financial Times καταγράφει αυξημένη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για τη διαχείριση της οικονομίας, του πληθωρισμού και του κόστους ζωής.

Η πανεθνική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Focaldata, αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους εμφανίζονται απογοητευμένοι από τους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου στα ζητήματα της οικονομίας, ενώ η ακρίβεια και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν το κορυφαίο πρόβλημα για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Ειδικότερα, σχεδόν το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «αποδοκιμάζει έντονα» ή «αποδοκιμάζει κάπως» τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ανησυχία για τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, με τους δασμούς και τις διεθνείς εντάσεις να θεωρούνται παράγοντες που ενισχύουν την αβεβαιότητα στην αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, η στρατιωτική και γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ο πόλεμος με το Ιράν, φαίνεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το πολιτικό κλίμα για τον Λευκό Οίκο, καθώς σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων εκφράζει ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης στην περιοχή.

Η έρευνα των Financial Times δείχνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη στάση των ψηφοφόρων, με την καθημερινότητα, τις τιμές βασικών αγαθών και την αγοραστική δύναμη να επηρεάζουν άμεσα τις πολιτικές ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του φθινοπώρου, σε ένα περιβάλλον αυξημένης κοινωνικής και οικονομικής πίεσης.