Σήμα κινδύνου από τον IEA: Το Ορμούζ δεν θα θεωρείται ποτέ ξανά ασφαλές πέρασμα

Σοβαρές προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ απηύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία της βασικότερης θαλάσσιας οδού μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως ενδέχεται να έχει ήδη δεχθεί καίριο πλήγμα.

Μιλώντας στη Βιέννη, πριν από συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΟΠΕΚ, Χάιθαμ Αλ Γκάις, ο Μπιρόλ τόνισε ότι ακόμη και αν η ναυσιπλοΐα αποκατασταθεί πλήρως, η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε θα συνεχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Το γυαλί έσπασε και δύσκολα ξανακολλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πιθανότητα διακοπής της διέλευσης από το Ορμούζ δεν θεωρείται πλέον υποθετικό σενάριο από τις αγορές και τις κυβερνήσεις. Όπως επισήμανε, το γεγονός ότι η κρίσιμη αυτή δίοδος βρέθηκε στο επίκεντρο γεωπολιτικής κρίσης δημιουργεί μόνιμους φόβους για μελλοντικές διαταραχές.

Ο επικεφαλής του IEA χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «ιστορική» για την ενέργεια και τη γεωπολιτική, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες της κρίσης θα γίνουν σύντομα αισθητές στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρατεταμένη αναστάτωση στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επιβαρύνει την ανάπτυξη πολλών οικονομιών διεθνώς.

Ο Μπιρόλ υπογράμμισε ακόμη ότι η ενεργειακή αγορά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει λύση στην κρίση, επιμένοντας πως η αποκλιμάκωση μπορεί να προέλθει μόνο μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών και πολιτικών συμφωνιών.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κομβικής σημασίας για τη μεταφορά σημαντικού μέρους της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.