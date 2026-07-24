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Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές
Ναυτιλία
11:32 - 24 Ιουλ 2026

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η διέλευση δύο κινεζικών VLCC από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, οι επιθέσεις σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια και η περαιτέρω μείωση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και LNG.

Τα Xin Long Yang και Cosnew Lake, τα οποία μετέφεραν συνολικά περίπου 4 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού, εξήλθαν στις 23 Ιουλίου από την Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό την Κίνα. Τα πλοία είχαν φορτώσει στο Yanbu, ανήκουν σε θυγατρική της COSCO Shipping και είναι ναυλωμένα από τη Unipec, τον εμπορικό βραχίονα της Sinopec.

Κατά τη διέλευση, τα δύο VLCC εξέπεμπαν μέσω AIS αναφορές ότι στα πλοία επιβαίνει κινεζικό πλήρωμα και η ιδιοκτησία είναι κινεζική. Η κίνηση εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στην προβολή της κινεζικής σύνδεσης των πλοίων, μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι τα πλοία που εξυπηρετούν σαουδαραβικούς λιμένες μπορεί να αποτελέσουν στόχο. Η COSCO Shipping και η Sinopec δεν σχολίασαν.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δύο ακόμη VLCC ναυλωμένα από τη Unipec, τα οποία επρόκειτο να εισέλθουν στην Ερυθρά Θάλασσα για να φορτώσουν στο Yanbu, μείωσαν ταχύτητα και παρέμειναν στον Κόλπο του Άντεν.

Επιθέσεις και αλλαγές πορείας

Οι Χούθι έχουν ήδη ανακοινώσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στα σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια Encelia και Layla. Πηγές ναυτικής ασφάλειας επιβεβαίωσαν ότι το Encelia επλήγη κοντά στο Jizan, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη. Η επίθεση στο Layla δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα έως και σήμερα 24 Ιουλίου.

Η απειλή στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποκτά πρόσθετη σημασία επειδή η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του Yanbu, μεταφέροντας πετρέλαιο με αγωγούς προς την Ερυθρά Θάλασσα ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από το Ορμούζ.

Ήδη έχουν καταγραφεί αναστροφές ή καθυστερήσεις δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κίνηση, πάντως, δεν έχει σταματήσει. Χθες 23 Ιουλίου καταγράφηκαν 43 διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στοιχείο που δείχνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ανά πλοίο, ανάλογα με την ιδιοκτησία, τη σημαία, τον ναυλωτή και τον λιμένα προσέγγισης.

Αντίθετα, στα Στενά του Ορμούζ η παρουσία δεξαμενόπλοιων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Χθες συγκεκριμένα καταγράφηκε διέλευση ενός μόνο tanker, η χαμηλότερη ημερήσια επίδοση από τις 7 Μαΐου.

Άνοδος ασφαλίστρων και ενεργειακού κόστους

Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τη νότια Ερυθρά Θάλασσα ξεπέρασαν το 1% της αξίας του πλοίου, από 0,3% που ήταν πριν από την ανακοίνωση των Χούθι.

Για σαουδαραβικά ή συνδεδεμένα με τη Σαουδική Αραβία πλοία που προσεγγίζουν το Jizan και το Al Shuqaiq, οι προσφορές έφθασαν έως το 3%.

Για το Yanbu και την Jeddah τα ασφάλιστρα παρέμεναν χαμηλότερα, περίπου στο 0,1%, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης από την Υεμένη.

Η ταυτόχρονη πίεση στις δύο θαλάσσιες οδούς οδήγησε το Brent πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, η Qatar Energy παρέτεινε έως τα μέσα Σεπτεμβρίου ειδοποιήσεις ανωτέρας βίας για παραδόσεις LNG προς αγοραστές στην Ασία και διαθέτει μέρος του στόλου της για βραχυχρόνιες ναυλώσεις έως τον Οκτώβριο.

Για τη ναυλαγορά, οι άμεσες επιπτώσεις είναι η αύξηση του ασφαλιστικού και λειτουργικού κόστους, η πιθανή επιμήκυνση των ταξιδιών μέσω Ακρωτηρίου και ο περιορισμός της διαθέσιμης χωρητικότητας σε δεξαμενόπλοια και LNG carriers.

Η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από το εάν οι περιορισμοί των Χούθι παραμείνουν στοχευμένοι σε σαουδαραβικά και δυτικά συμφέροντα ή επεκταθούν σε ευρύτερες κατηγορίες εμπορικών πλοίων.

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