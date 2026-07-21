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Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»
Πολιτική
17:27 - 21 Ιουλ 2026

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

Reporter.gr Newsroom
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Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη που θα συμβάλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον διαμορφωθούν συνθήκες σταθερότητας μετά την ολοκλήρωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ο υφυπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε ετοιμότητα για την επόμενη ημέρα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο που ήδη έχει αναλάβει η Ελλάδα σε διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας.

«Ο πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, εφόσον υπάρξει ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στην προσπάθεια προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία και ενδιαφέρον στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο ρόλος της Ελλάδας στις διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή.

«Ποιος συμμετέχει στις Ασπίδες σήμερα; Ουσιαστικά οι Έλληνες και οι Ιταλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε διοικητής της δύναμης ο αρχιπλοίαρχος Πιτυκάκης, σημειώνοντας πως «υπάρχει ελληνική διοίκηση σήμερα στις Ασπίδες».

«Η χώρα η οποία έχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον και αναλαμβάνει δράση για τη θαλάσσια ασφάλεια, είναι η Ελλάδα», τόνισε.

Κυπριακό: Σταθερή θέση για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

Αναφερόμενος στην επέτειο των 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο υφυπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί «μαύρη επέτειο» και υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την εισβολή και την κατοχή.

«Είναι μία πραγματικότητα, την οποία αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα ως εισβολή και κατοχή. Την αρνείται μόνο η Τουρκία και το καθεστώς στα Κατεχόμενα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα αυτή αλλάζει», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νέο ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιταλό επίτροπο Φίτο, ο οποίος, όπως είπε, αναμένεται να συμβάλει στην επανέναρξη της διαδικασίας από το σημείο όπου είχε σταματήσει.

«Η εθνική μας θέση, απαράλλαχτη και σταθερή, είναι η επανένωση της Κύπρου μέσω της ομοσπονδίας. Καμία συζήτηση για λύση δύο κρατών, καμία συζήτηση για de facto ή de jure διχοτόμηση της Μεγαλονήσου», υπογράμμισε.

Μέση Ανατολή: Κίνδυνος παρατεταμένης κρίσης και πιέσεις στην οικονομία

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανάγκη αποτροπής μιας παρατεταμένης κρίσης, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση.

«Δεν θέλουμε να γίνει αυτό κανονικότητα. Γι’ αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζουμε τη σημασία της ανάληψης μέτρων, ώστε να έρθει η αποκλιμάκωση στο πεδίο», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων, επισημαίνοντας ότι κάθε κρίση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων.

Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σχέδιο δράσης για προσιτή ενέργεια, το οποίο περιλαμβάνει τόσο βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών όσο και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Μεταξύ των στόχων, όπως είπε, είναι η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού των αγορών, η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μηχανισμό επιβολής πλαφόν στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Οι τιμές καθορίζονται, καλώς ή κακώς, από τις διεθνείς αγορές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η στρατηγική της Ευρώπης είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων και η μείωση των ενεργειακών εξαρτήσεων.

Ρωσικό LNG και κυρώσεις: «Στοχευμένα μέτρα χωρίς υπέρμετρες επιβαρύνσεις»

Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για τις κυρώσεις στο ρωσικό LNG, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση στις Βρυξέλλες.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία και υποστηρίζει τη συνέχιση των «νομικά τεκμηριωμένων και στοχευμένων κυρώσεων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, με στόχο, όπως είπε, τον περιορισμό της δυνατότητας της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οι κυρώσεις να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην προκαλούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στις οικονομίες των κρατών-μελών.

«Πρέπει τελικά να μην πλήττονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από όσο πλήττεται η ρωσική οικονομία, που είναι και ο στόχος όλων μας», ανέφερε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη στενού συντονισμού τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσο και με τις χώρες της ομάδας G7, ώστε οι κυρώσεις να είναι αποτελεσματικές και όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες.

«Εμείς ακολουθούμε εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και προτεραιότητά μας είναι να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον προς όφελος των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου.

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