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ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου
Εμπορεύματα
15:54 - 21 Ιουλ 2026

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, παρά τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός την Τρίτη 21/7.

Σύμφωνα με τον IEA, από τις 11 Μαρτίου, όταν αποφασίστηκε η ενεργοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων, οι χώρες-μέλη έχουν διαθέσει στην αγορά περίπου 290 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Παράλληλα, εξακολουθούν να διατηρούν σε εφεδρεία περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση για την αποδέσμευση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα ελήφθη μετά την εκτίναξη των διεθνών τιμών του αργού, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ήπια ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι αγορές αξιολογούσαν τις πληροφορίες για προσπάθειες διαμεσολάβησης, τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τις απειλές των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου παραμένουν χαμηλότερες από τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά πάνω από τα επίπεδα της περιόδου μεταξύ των αρχών Μαρτίου και των μέσων Ιουνίου.

Στο μέτωπο της ζήτησης, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική επιβράδυνση στην Κίνα, καθώς οι εισαγωγές αργού πετρελαίου τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 41,3%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών.

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