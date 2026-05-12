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ΗΠΑ: Εφετείο διατηρεί σε ισχύ τους παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ
Ειδήσεις
21:29 - 12 Μάι 2026

ΗΠΑ: Εφετείο διατηρεί σε ισχύ τους παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανικό εφετείο αποφάσισε την Τρίτη 12/5 να «παγώσει» προσωρινά την εφαρμογή απόφασης κατώτερου δικαστηρίου, η οποία είχε μπλοκάρει τον παγκόσμιο δασμό 10% που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βάσει του Άρθρου 122 του αμερικανικού Νόμου περί Εμπορίου.

Με την εξέλιξη αυτή, οι επίμαχοι δασμοί παραμένουν προσωρινά σε ισχύ, παρά τη δικαστική αμφισβήτηση που είχε προκύψει από εισαγωγείς οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά του μέτρου.

Η αρχική απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου είχε δικαιώσει τρεις εισαγωγικές εταιρείες, παρέχοντάς τους εξαίρεση από την εφαρμογή των δασμών. Ωστόσο, η παρέμβαση του εφετείου ανέστειλε την ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης μέχρι να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση.

Η υπόθεση αφορά τη χρήση του Άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου, διάταξη που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει προσωρινούς δασμούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο εμπορικό ισοζύγιο ή για λόγους προστασίας της οικονομίας.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για το αμερικανικό εμπόριο και τις διεθνείς αγορές, καθώς διατηρεί ενεργό ένα από τα βασικά εργαλεία εμπορικής πολιτικής που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ στο πλαίσιο της πιο προστατευτικής οικονομικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών.

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