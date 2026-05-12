ΗΠΑ: Εφετείο διατηρεί σε ισχύ τους παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ

Με την εξέλιξη αυτή, οι επίμαχοι δασμοί παραμένουν προσωρινά σε ισχύ, παρά τη δικαστική αμφισβήτηση που είχε προκύψει από εισαγωγείς οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά του μέτρου.
Η αρχική απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου είχε δικαιώσει τρεις εισαγωγικές εταιρείες, παρέχοντάς τους εξαίρεση από την εφαρμογή των δασμών. Ωστόσο, η παρέμβαση του εφετείου ανέστειλε την ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης μέχρι να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση.
Η υπόθεση αφορά τη χρήση του Άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου, διάταξη που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει προσωρινούς δασμούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο εμπορικό ισοζύγιο ή για λόγους προστασίας της οικονομίας.
Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για το αμερικανικό εμπόριο και τις διεθνείς αγορές, καθώς διατηρεί ενεργό ένα από τα βασικά εργαλεία εμπορικής πολιτικής που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ στο πλαίσιο της πιο προστατευτικής οικονομικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών.