ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές
Οικονομία
11:59 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Tο Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνει την επέλαση του πληθωρισμού που καταγράφηκε τον Απρίλιο, με τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων σε ευρωζώνη και ΗΠΑ να αναθεωρούνται.

Σύμφωνα με το Inflation Monitor της ΤτΕ, πάντως, οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη παραμένουν συμβατές με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Απρίλιος ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης αποτυπώθηκαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές, με «όχημα» το ενεργειακό κόστος. Αν και οι τιμές των εμπορευμάτων κατέγραψαν προσωρινή αποκλιμάκωση όταν διαφάνηκαν προοπτικές διπλωματικής εκτόνωσης, η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), τροφοδοτώντας τη μεταβλητότητα.

Η εικόνα στην εγχώρια αγορά

Στην Ελλάδα, ο γενικός και ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο δίμηνο του 2026. Η τάση αυτή εντάθηκε στη συνέχεια:

  • Γενικός Πληθωρισμός: Από το 3,4% τον Μάρτιο, επιταχύνθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, επηρεασμένος από την αντιστροφή της τάσης στις τιμές ενέργειας, οι οποίες ήταν αρνητικές το πρώτο δίμηνο του έτους.
  • Δομικός Πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και είδη διατροφής): Μετά την επιβράδυνση στο 2,7% τον Μάρτιο, σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,9% τον Απρίλιο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας (γενικός και δομικός) συνεχίζει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης, με τη διαφορά αυτή να διευρύνεται εκ νέου τον Απρίλιο. Στο πεδίο της απασχόλησης, τον Μάρτιο του 2026 το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη υποχώρησε ελαφρώς στο 6,2%, ενώ στην Ελλάδα κατέγραψε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 9%.

Αύξηση στις προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών

Η τρέχουσα συγκυρία έχει επηρεάσει τις εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες:

  • Επιχειρήσεις: Η διάμεση προσδοκία των ελληνικών επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους αυξήθηκε στο 3,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 (από 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο). Στην ευρωζώνη, η αντίστοιχη προσδοκία διαμορφώθηκε στο 3% (από 2,6%).
  • Καταναλωτές (Έρευνα ΕΚΤ): Σημαντική άνοδος καταγράφεται στις προβλέψεις των νοικοκυριών για τους επόμενους 12 μήνες. Στην Ελλάδα, η διάμεση εκτίμηση των καταναλωτών για τον πληθωρισμό αυξήθηκε στο 10% τον Μάρτιο (από 5,2% τον Φεβρουάριο), ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4% (από 2,5%). Σε ορίζοντα πενταετίας, οι προσδοκίες των καταναλωτών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, στο 5,1% για την Ελλάδα και στο 2,4% για την ευρωζώνη.
