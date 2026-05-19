Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας
Ειδήσεις
15:31 - 19 Μάι 2026

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
Αρκετοί Σοσιαλιστές βουλευτές στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφίσουν την πρόταση διορισμού του Εμανουέλ Μουλάν στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσκολέψει πολιτικά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και να εντείνει τη συζήτηση γύρω από την ανεξαρτησία της κεντρικής τραπεζικής αρχής.

Η υποψηφιότητα του Μουλάν, στενού συνεργάτη του Μακρόν και νυν υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου, για τη διαδοχή του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και από την άκρα αριστερά. Οι επικριτές του επισημαίνουν ότι η επιλογή ενός προσώπου με μακρά κυβερνητική θητεία εγείρει ζητήματα πολιτικής ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι η θητεία του θα εκτείνεται και πέραν της προεδρίας Μακρόν, η οποία λήγει το 2027.

Ο Σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρυν, σχολιάζοντας την υποψηφιότητα μέσω ανάρτησής του στο X, υποστήριξε ότι ο Μουλάν «δεν διαθέτει την αναγκαία απόσταση από την εκτελεστική εξουσία που απαιτεί ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη», υπογραμμίζοντας ότι η πολυετής συμμετοχή του στη χάραξη οικονομικής πολιτικής δεν εγγυάται την απαραίτητη ανεξαρτησία.

Παρά τη διαφαινόμενη αντίθεση των Σοσιαλιστών, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δεν φαίνεται να καθιστούν απαγορευτικό τον διορισμό. Για την απόρριψη της υποψηφιότητας απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία τα τρία πέμπτα στην αρμόδια επιτροπή οικονομικών, κατά τις ακροάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Στην Εθνοσυνέλευση, η επιτροπή οικονομικών αριθμεί 73 μέλη, με την πλειοψηφία να ανήκει σε κεντρώες και συντηρητικές δυνάμεις. Τα κόμματα της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, που επίσης έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την υποψηφιότητα, παραμένουν μειοψηφία, με 11 και 10 έδρες αντίστοιχα, ενώ οι Σοσιαλιστές διαθέτουν τέσσερις.

Αντίστοιχα, στη Γερουσία, όπου η επιτροπή κυριαρχείται από κεντρώους και συντηρητικούς, οι Σοσιαλιστές διαθέτουν εννέα από τα 49 μέλη, χωρίς να υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση των πολιτικών άκρων.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να κριθεί από τις ευρύτερες ισορροπίες εντός των επιτροπών, με το ενδεχόμενο απόρριψης να θεωρείται προς το παρόν περιορισμένο, παρά την πολιτική ένταση που έχει ήδη δημιουργηθεί γύρω από την υποψηφιότητα Μουλάν.

