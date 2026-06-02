ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;
Ειδήσεις
22:30 - 02 Ιουν 2026

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο της Νορβηγίας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πορεία της αμερικανικής δημοκρατίας και τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Ο 76χρονος ηθοποιός, γνωστός για τη μακρόχρονη κοινωνική και πολιτική του δράση, συμμετείχε στο ετήσιο Oslo Freedom Forum, όπου απένειμε το «Διεθνές Βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» σε προσωπικότητες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο αυταρχικών καθεστώτων λόγω της δράσης τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά την ομιλία του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ιδιαίτερα ανησυχητική, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό» και υποστηρίζοντας ότι η χώρα βιώνει μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ένας πολιτικός με τέτοια χαρακτηριστικά κατάφερε να φτάσει στην προεδρία των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η αμερικανική κοινωνία δεν αντέδρασε εγκαίρως στις εξελίξεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευσε θεσμούς, πολιτικές και αξίες που, κατά την άποψή του, αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αμερικανικής δημοκρατικής παράδοσης.

«Δεν ήμασταν αρκετά σε εγρήγορση»

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν απέδωσε ευθύνες μόνο στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Όπως ανέφερε, η έλλειψη συμμετοχής των πολιτών, η αδιαφορία και η περιορισμένη πολιτική κινητοποίηση συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σημερινού πολιτικού περιβάλλοντος.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε όσο θα έπρεπε στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή και στη δημοκρατική διαδικασία.

Αναφορά στο Νταχάου και προειδοποίηση για τον αυταρχισμό

Κατά την παρέμβασή του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου, χρησιμοποιώντας το ιστορικό παράδειγμα ως προειδοποίηση για τους κινδύνους της αδιαφορίας απέναντι στην άνοδο αυταρχικών φαινομένων.

Τόνισε ότι οι δημοκρατικές κοινωνίες οφείλουν να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια που μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό των ελευθεριών και σε ενίσχυση αντιδημοκρατικών πρακτικών, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε διαρκή επαγρύπνηση.

Βραβεύσεις αντιφρονούντων στο Όσλο

Η παρουσία του Ρίτσαρντ Γκιρ στο Όσλο συνδέθηκε με την απονομή του βραβείου σε δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με διώξεις στις χώρες τους.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Κινέζος καλλιτέχνης Gao Zhen, ο οποίος κρατείται στην Κίνα, καθώς και ο αντιφρονών από τη Μιανμάρ Sai. Η βράβευσή τους αποτέλεσε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναγνώριση της συμβολής τους στον αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μακροχρόνια αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Η δημόσια κριτική του Ρίτσαρντ Γκιρ προς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι νέα. Ήδη από τις αρχές του 2025, ο βραβευμένος ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο «νταή», ασκώντας δριμεία κριτική στις πολιτικές και στη δημόσια συμπεριφορά του.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Pretty Woman και American Gigolo ζει από το 2024 στην Ισπανία μαζί με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Σίλβα, διατηρώντας ωστόσο ενεργό δημόσιο λόγο για διεθνή ζητήματα, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι δηλώσεις του στο Όσλο επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τον πολιτικό διχασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν δημόσια πρόσωπα και καλλιτέχνες στον δημόσιο διάλογο για τη δημοκρατία και τις θεσμικές εξελίξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 23:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

Πολιτική
02/06/2026 - 22:05

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ