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ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο
Ειδήσεις
15:49 - 09 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ παρουσίασε μικρή μείωση τον Απρίλιο, ενώ τα στοιχεία για τον Μάρτιο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.  

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 55,9 δισ. δολάρια, έναντι 56,6 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα. Αρχικά, το έλλειμμα του Μαρτίου είχε εκτιμηθεί στα 60,3 δισ. δολάρια.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα έφτανε τα 56,1 δισ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ροές, οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 2,6%, μετά την άνοδο 2,2% που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο. Παράλληλα, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισαν έλλειμμα 83,69 δισ. δολαρίων στο ισοζύγιο αγαθών, ενώ στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατέγραψαν πλεόνασμα ύψους 27,1 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα αυξήθηκε, φτάνοντας τα 10,39 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, από 9,76 δισ. δολάρια τον προηγούμενο μήνα.

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