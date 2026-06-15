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Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου
Ειδήσεις
18:18 - 15 Ιουν 2026

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη καταδίκη του για τη ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της ιστορικής Λαύρας του Κιέβου (Pecerska) εξέφρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη και βέβηλη» ενέργεια που πλήττει έναν από τους σημαντικότερους ιερούς και πολιτισμικούς τόπους της Ουκρανίας και του Χριστιανισμού συνολικά.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Φανάρι σημειώνει ότι πληροφορήθηκε «με βαθύτατη θλίψη και απογοήτευση» την επίθεση, την οποία χαρακτηρίζει «βάρβαρη και καταστροφική», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να μπορεί να τη δικαιολογήσει. Όπως επισημαίνεται, η Λαύρα του Κιέβου αποτελεί ιστορικό προσκυνηματικό χώρο με μακραίωνη παράδοση, ενώ έχει αναγνωριστεί και ως μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9jna15mtc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τονίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων συνιστούν πλήγμα στην κοινή θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά του Χριστιανισμού και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές υπό καμία συνθήκη.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, καθώς και την ολόψυχη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε επίσης τη συμπάθειά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες, υπογραμμίζοντας τη σταθερή στήριξη του Πατριαρχείου προς όσους πλήττονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έμφαση στην ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου, ως στοιχείων που υπερβαίνουν τις πολιτικές και στρατιωτικές αντιπαραθέσεις και ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9jf3hu54ox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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