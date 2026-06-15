Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις ανέρχονται πλέον σε 11, ενώ ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η επίθεση στο μοναστήρι, για την οποία η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκες, μεταξύ των οποίων και από την ίδια την UNESCO.

Στο Κίεβο, όπου επλήγησαν πολλές περιοχές, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψαν σκηνές πανικού, με κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο ενώ ο ουρανός της πόλης είχε φωτιστεί από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Μετά τις επιθέσεις ξέσπασε φωτιά στην οροφή του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέσα στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο μετά την κατάσβεση, υποστήριξε ότι η Ρωσία στόχευσε «εσκεμμένα» την περιοχή με δύο drones. Από την πλευρά της, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ανέφερε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν θραύσματα ρωσικού drone τύπου Geran-2.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες ως «ωμά ψεύδη», ενώ ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ο καθεδρικός ναός δεν επλήγη από ρωσικές δυνάμεις, αλλά από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε το Κίεβο και τη Δύση για «διαστρέβλωση» της πραγματικότητας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ωμό ψέμα».