ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις
23:00 - 15 Ιουν 2026

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη θέση ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της σκληρής ισραηλινής στάσης απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αποτροπή της ιρανικής πυρηνικής ανάπτυξης ως «αποστολή ζωής», υποστηρίζοντας ότι επί δεκαετίες εργάζεται για να εμποδίσει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν.

Όπως ανέφερε, η πολιτική του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της χώρας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Απομακρύναμε έναν υπαρξιακό κίνδυνο»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ισραηλινές ενέργειες των τελευταίων ετών συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτροπή μιας σοβαρής απειλής για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη βρισκόταν σε πορεία απόκτησης πυρηνικού όπλου και η ισραηλινή στρατηγική απέτρεψε ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στις στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η μέχρι σήμερα δράση της χώρας του έχει μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει»

Παρά τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί.

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει απειλές όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από οργανώσεις που συνδέονται με αυτό.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ και οι διαφωνίες

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι, παρά τη στενή συνεργασία τους, δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων σε όλα τα ζητήματα.

Όπως είπε, οι δύο ηγέτες συμφωνούν συχνά σε στρατηγικά θέματα, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν.

Τόνισε, πάντως, ότι πρωταρχικό του μέλημα είναι η προάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα αποκλειστικά τις ανάγκες της χώρας.

Άγνωστο ακόμη το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας που διαμορφώνεται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιόπιστους μηχανισμούς επιτήρησης και αποτροπής, καθώς και από μια πραγματική στρατιωτική απειλή σε περίπτωση παραβίασής της.

Κατά τον ίδιο, η σημερινή κατάσταση διαφέρει ουσιαστικά από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, καθώς πλέον υπάρχει ισχυρότερη στρατιωτική πίεση προς το Ιράν.

Αναφορές στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Νετανιάχου έκανε επίσης εκτενή αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη.

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνέβαλαν στην αποδυνάμωση οργανώσεων που θεωρούνται απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια, ενώ έκανε λόγο για εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών ένοπλων οργανώσεων της περιοχής.

«Το Ισραήλ ισχυρότερο από ποτέ»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας της.

Όπως ανέφερε, η αποδυνάμωση του περιφερειακού δικτύου συμμάχων του Ιράν δημιουργεί νέες γεωπολιτικές συνθήκες, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές του δυνατότητες, να διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες και να επενδύσει σε προηγμένες τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τη στρατηγική του θέση τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του
Ειδήσεις

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ