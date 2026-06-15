Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Τη θέση ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέλαβε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της σκληρής ισραηλινής στάσης απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αποτροπή της ιρανικής πυρηνικής ανάπτυξης ως «αποστολή ζωής», υποστηρίζοντας ότι επί δεκαετίες εργάζεται για να εμποδίσει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν.

Όπως ανέφερε, η πολιτική του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της χώρας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Απομακρύναμε έναν υπαρξιακό κίνδυνο»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ισραηλινές ενέργειες των τελευταίων ετών συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτροπή μιας σοβαρής απειλής για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη βρισκόταν σε πορεία απόκτησης πυρηνικού όπλου και η ισραηλινή στρατηγική απέτρεψε ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στις στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η μέχρι σήμερα δράση της χώρας του έχει μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει»

Παρά τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί.

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει απειλές όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από οργανώσεις που συνδέονται με αυτό.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ και οι διαφωνίες

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι, παρά τη στενή συνεργασία τους, δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων σε όλα τα ζητήματα.

Όπως είπε, οι δύο ηγέτες συμφωνούν συχνά σε στρατηγικά θέματα, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν.

Τόνισε, πάντως, ότι πρωταρχικό του μέλημα είναι η προάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα αποκλειστικά τις ανάγκες της χώρας.

Άγνωστο ακόμη το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας που διαμορφώνεται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σημείωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιόπιστους μηχανισμούς επιτήρησης και αποτροπής, καθώς και από μια πραγματική στρατιωτική απειλή σε περίπτωση παραβίασής της.

Κατά τον ίδιο, η σημερινή κατάσταση διαφέρει ουσιαστικά από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, καθώς πλέον υπάρχει ισχυρότερη στρατιωτική πίεση προς το Ιράν.

Αναφορές στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Νετανιάχου έκανε επίσης εκτενή αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα σε διάφορα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη.

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνέβαλαν στην αποδυνάμωση οργανώσεων που θεωρούνται απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια, ενώ έκανε λόγο για εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών ένοπλων οργανώσεων της περιοχής.

«Το Ισραήλ ισχυρότερο από ποτέ»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας της.

Όπως ανέφερε, η αποδυνάμωση του περιφερειακού δικτύου συμμάχων του Ιράν δημιουργεί νέες γεωπολιτικές συνθήκες, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές του δυνατότητες, να διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες και να επενδύσει σε προηγμένες τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τη στρατηγική του θέση τα επόμενα χρόνια.