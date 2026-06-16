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Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις
15:50 - 16 Ιουν 2026

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και τη βαθύτερη ενσωμάτωσή της στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας, η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση κρίσιμων αμυντικών επενδύσεων.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στις χώρες που συμμετέχουν στο νέο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αμυντική αυτονομία και τη βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριου Κουμπίλιους, ο οποίος είχε επισημάνει ότι η χρηματοδότηση θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της ελληνικής αμυντικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πόροι που θα διατεθούν μέσω του SAFE αναμένεται να κατευθυνθούν σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης, η αναβάθμιση ασφαλών δικτύων επικοινωνίας και η προμήθεια ή ανάπτυξη τεχνολογιών αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), οι οποίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας.

Ο Τόμας Ρενιέρ ανέφερε επίσης ότι το ενδιαφέρον των κρατών-μελών για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη υπογράψει σχετικές συμφωνίες η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ η Γαλλία αναμένεται να ολοκληρώσει τη δική της συμμετοχή τις επόμενες ημέρες.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, με την επικείμενη ένταξη της Γαλλίας θα ολοκληρωθεί ακόμη μία σημαντική φάση υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί το SAFE κομβικό εργαλείο για την επιτάχυνση των αμυντικών επενδύσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και εντεινόμενων απαιτήσεων για μεγαλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα των κρατών-μελών.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στρατηγικής θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο και των αυξημένων αναγκών επιτήρησης και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά και για τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κοινά ευρωπαϊκά έργα υψηλής τεχνολογίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 16:03
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