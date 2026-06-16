Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (16/6) ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει πλήρως ανοικτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και χωρίς την επιβολή διοδίων έως την προσεχή Παρασκευή.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Τραμπ τόνισε ότι η ελεύθερη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα διασφαλιστεί για τουλάχιστον 60 ημέρες.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι όταν το καθεστώς αυτό αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, δε θα προβλέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τα διερχόμενα πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα εξελιχθεί με ταχείς ρυθμούς, ενώ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να διαβιβάσει τη συμφωνία στο Κογκρέσο προκειμένου να εξεταστεί από τους αρμόδιους θεσμούς.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο του μνημονίου. Όπως ανέφερε, η συμφωνία περιλαμβάνει σαφή δέσμευση ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, στοιχείο που χαρακτήρισε θεμελιώδες για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ο Τραμπ σημείωσε ότι η διάρκεια των συνομιλιών με την Τεχεράνη ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν είτε νωρίτερα είτε αργότερα από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά δε βιάζεται να αναλάβει τον έλεγχό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικές ποσότητες του υλικού βρίσκονται πλέον θαμμένες σε βραχώδεις περιοχές , έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πάντως, μιλώντας νωρίτερα με τον εμίρη του Κατάρ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επιχειρώντας να διασκεδάσει ίσως τους φόβους του Ισραήλ ή τις ανησυχίες που γενικά υπάρχουν γύρω από τη συμφωνία.

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