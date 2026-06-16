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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια
Ειδήσεις
16:02 - 16 Ιουν 2026

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ανησυχία για την πορεία και το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Ipsos που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Reuters, αναδεικνύοντας παράλληλα το βαθύ πολιτικό και κοινωνικό χάσμα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αμερικανική κοινωνία.  

Η έρευνα διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να γιορτάσουν τον επόμενο μήνα τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικό ποσοστό των πολιτών εμφανίζεται απαισιόδοξο για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας. Συγκεκριμένα, περίπου τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εξακολουθούν να υπάρχουν έπειτα από άλλα 250 χρόνια.

Αναλυτικότερα, το 38% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό η χώρα να επιβιώσει για ακόμη δυόμισι αιώνες. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 40% των ψηφοφόρων που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς και το 26% όσων ταυτίζονται με τους Ρεπουμπλικανούς. Αντίθετα, το 62% των ερωτηθέντων εμφανίζεται πιο αισιόδοξο, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μακρινό μέλλον.

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης ισχυρό προβληματισμό για την κατάσταση της αμερικανικής δημοκρατίας. Περίπου τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν ότι το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα βρίσκεται υπό απειλή. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 85% μεταξύ των Δημοκρατικών και το 50% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από έναν χρόνο το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 57%, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω ενίσχυση των ανησυχιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερα διαδεδομένος εμφανίζεται ο φόβος για κλιμάκωση της πολιτικής έντασης και της βίας τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανό να αυξηθούν τα περιστατικά πολιτικής βίας μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η έρευνα καταγράφει ακόμη μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Το ποσοστό όσων θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την κορυφαία χώρα παγκοσμίως έχει υποχωρήσει στο 30%, έναντι 38% που ήταν τον Νοέμβριο του 2017. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 11% από 26%. Αντίθετα, μεταξύ των Ρεπουμπλικανών η εικόνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με περίπου έξι στους δέκα να εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι ΗΠΑ είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο.

Σημειώνεται πως η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τεσσάρων ημερών και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (15/6).

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