ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση
Ειδήσεις
15:56 - 16 Ιουν 2026

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ZDF, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του. Η πλευρά του Μασκ υποστηρίζει ότι το δίκτυο προέβη σε δυσφημιστικές και συκοφαντικές αναφορές εις βάρος του, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζουν βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Όπως προκύπτει από εξώδικη επιστολή που απέστειλε προς το ZDF ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιχειρηματία, Γιοάχιμ Σταϊνχέφελ, και η οποία δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα WELT, ο ισχυρισμός ότι ο Μασκ κάλεσε σε «κυνήγι μεταναστών» από «ρατσιστικό όχλο» χαρακτηρίζεται ως απολύτως ψευδής.

Στην ίδια επιστολή, οι αναφορές του ZDF σχετικά με τις τοποθετήσεις του επιχειρηματία για τα πρόσφατα επεισόδια στο Μπέλφαστ περιγράφονται ως συκοφαντικές και δυσφημιστικές. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές συνιστούν σοβαρή παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και οδηγούν σε παράνομη προσβολή της φήμης του πελάτη του.

Να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε έπειτα από ανάρτηση του Μασκ στην πλατφόρμα X, με αφορμή επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό στο Μπέλφαστ. Ο επιχειρηματίας αναδημοσίευσε ανάρτηση του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος συχνά χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιός εξτρεμιστής. Στην ανάρτησή του, ο Ρόμπινσον καλούσε σε μαζικές διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το περιστατικό, ενώ ο Μασκ σχολίασε ότι μόνο μέσω συνεχών και δυναμικών διαδηλώσεων μπορεί να επέλθει αλλαγή.

Στο δελτίο ειδήσεων «ZDF heute» της 12ης Ιουνίου, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι μετά τα γεγονότα ακολούθησε καταδίωξη μεταναστών από ρατσιστικό πλήθος και πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο είχε ζητηθεί τόσο από έναν Βρετανό ακροδεξιό εξτρεμιστή όσο και από τον Ίλον Μασκ. Η συγκεκριμένη διατύπωση λοιπόν ήταν που αποτέλεσε και το επίκεντρο της διαμάχης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του επιχειρηματία, εάν το ZDF δεν ανακαλέσει άμεσα τις επίμαχες αναφορές και δε δεσμευθεί ότι δε θα τις επαναλάβει στο μέλλον, θα εισηγηθεί στον πελάτη του την άμεση έναρξη νομικών διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί προθεσμία έως τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας να εκδώσει σχετική δήλωση.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε αντιδράσει νωρίτερα μέσω του X, χαρακτηρίζοντας την αναφορά του ZDF ως «σκανδαλώδες και εξωφρενικό ψέμα». Παράλληλα, η στάση του καναλιού προκάλεσε αντιδράσεις και στον δημοσιογραφικό χώρο της Γερμανίας. Μεταξύ όσων άσκησαν δημόσια κριτική ήταν και ο αρχισυντάκτης του δικτύου NDR, Σεμπάστιαν Έμπερλε, ο οποίος χαρακτήρισε τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης απαράδεκτο και ασύμβατο με τα δημοσιογραφικά πρότυπα.

Από τη δική του πλευρά, απαντώντας στις επικρίσεις, το ZDF παραδέχθηκε ότι η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στο δελτίο ειδήσεων ήταν ανακριβής και ενδέχεται να δημιούργησε παραπλανητικές εντυπώσεις. Σε σχετική ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι ο Τόμι Ρόμπινσον είχε καλέσει σε διαδηλώσεις μετά την επίθεση στο Μπέλφαστ και ότι ο Ίλον Μασκ απλώς κοινοποίησε στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία
Χρηματιστήρια

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Με αποτίμηση $1,77 τρισ. η SpaceX βάζει πλώρη για το Nasdaq
Ειδήσεις

Με αποτίμηση $1,77 τρισ. η SpaceX βάζει πλώρη για το Nasdaq

Γαλλία: Έρευνα της δικαιοσύνης σε βάρος Μασκ και X για σοβαρά αδικήματα
Ειδήσεις

Γαλλία: Έρευνα της δικαιοσύνης σε βάρος Μασκ και X για σοβαρά αδικήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ