Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ZDF, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του. Η πλευρά του Μασκ υποστηρίζει ότι το δίκτυο προέβη σε δυσφημιστικές και συκοφαντικές αναφορές εις βάρος του, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζουν βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Όπως προκύπτει από εξώδικη επιστολή που απέστειλε προς το ZDF ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιχειρηματία, Γιοάχιμ Σταϊνχέφελ, και η οποία δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα WELT, ο ισχυρισμός ότι ο Μασκ κάλεσε σε «κυνήγι μεταναστών» από «ρατσιστικό όχλο» χαρακτηρίζεται ως απολύτως ψευδής.

Στην ίδια επιστολή, οι αναφορές του ZDF σχετικά με τις τοποθετήσεις του επιχειρηματία για τα πρόσφατα επεισόδια στο Μπέλφαστ περιγράφονται ως συκοφαντικές και δυσφημιστικές. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές συνιστούν σοβαρή παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και οδηγούν σε παράνομη προσβολή της φήμης του πελάτη του.

Να σημειωθεί ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε έπειτα από ανάρτηση του Μασκ στην πλατφόρμα X, με αφορμή επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό στο Μπέλφαστ. Ο επιχειρηματίας αναδημοσίευσε ανάρτηση του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος συχνά χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιός εξτρεμιστής. Στην ανάρτησή του, ο Ρόμπινσον καλούσε σε μαζικές διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το περιστατικό, ενώ ο Μασκ σχολίασε ότι μόνο μέσω συνεχών και δυναμικών διαδηλώσεων μπορεί να επέλθει αλλαγή.

Στο δελτίο ειδήσεων «ZDF heute» της 12ης Ιουνίου, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι μετά τα γεγονότα ακολούθησε καταδίωξη μεταναστών από ρατσιστικό πλήθος και πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο είχε ζητηθεί τόσο από έναν Βρετανό ακροδεξιό εξτρεμιστή όσο και από τον Ίλον Μασκ. Η συγκεκριμένη διατύπωση λοιπόν ήταν που αποτέλεσε και το επίκεντρο της διαμάχης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του επιχειρηματία, εάν το ZDF δεν ανακαλέσει άμεσα τις επίμαχες αναφορές και δε δεσμευθεί ότι δε θα τις επαναλάβει στο μέλλον, θα εισηγηθεί στον πελάτη του την άμεση έναρξη νομικών διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί προθεσμία έως τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας να εκδώσει σχετική δήλωση.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε αντιδράσει νωρίτερα μέσω του X, χαρακτηρίζοντας την αναφορά του ZDF ως «σκανδαλώδες και εξωφρενικό ψέμα». Παράλληλα, η στάση του καναλιού προκάλεσε αντιδράσεις και στον δημοσιογραφικό χώρο της Γερμανίας. Μεταξύ όσων άσκησαν δημόσια κριτική ήταν και ο αρχισυντάκτης του δικτύου NDR, Σεμπάστιαν Έμπερλε, ο οποίος χαρακτήρισε τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης απαράδεκτο και ασύμβατο με τα δημοσιογραφικά πρότυπα.

Από τη δική του πλευρά, απαντώντας στις επικρίσεις, το ZDF παραδέχθηκε ότι η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στο δελτίο ειδήσεων ήταν ανακριβής και ενδέχεται να δημιούργησε παραπλανητικές εντυπώσεις. Σε σχετική ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι ο Τόμι Ρόμπινσον είχε καλέσει σε διαδηλώσεις μετά την επίθεση στο Μπέλφαστ και ότι ο Ίλον Μασκ απλώς κοινοποίησε στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ανάρτηση.