Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να προχωρήσει σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον το Ισραήλ δεν αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις από τον Λίβανο, συνδέοντας για πρώτη φορά άμεσα το λιβανικό μέτωπο με την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει οδηγήσει σε μερική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή, χωρίς όμως να τις τερματίσει πλήρως.

Η παρουσία του Ισραήλ στον Λίβανο

Παρά τη συμφωνία-πλαίσιο, το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατίθενται, ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν περιοχές στον νότο, μετά από τρεις μήνες αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι επιχειρήσεις αυτές ακολούθησαν επιθέσεις της λιβανικής οργάνωσης με ρουκέτες κατά του Ισραήλ, ως απάντηση —όπως αναφέρεται— σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ, το Ιράν προτίθεται να θέσει ως προϋπόθεση για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών αναμένεται να ξεκινήσει μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης (MoU), που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Οι συνομιλίες αυτές αναμένεται να επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Όπως δήλωσε η Χεζμπολάχ στο Reuters, «πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο», συνδέοντας ευθέως την περιφερειακή στρατιωτική παρουσία με την τελική διπλωματική συμφωνία.

Η θέση της Τεχεράνης

Από την πλευρά της, η ιρανική διπλωματία υιοθετεί επίσης σκληρή στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι χωρίς την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο «δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία σε λιβανικά εδάφη θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη ως παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο έχουν περιοριστεί μετά την αρχική συμφωνία Ουάσινγκτον–Τεχεράνης, ωστόσο δεν έχουν σταματήσει πλήρως, με το Ισραήλ να διατηρεί τη στρατιωτική του παρουσία και την ένταση να παραμένει υψηλή.

Η σύνδεση του λιβανικού μετώπου με τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προσθέτει νέα διάσταση στην ήδη εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, ενόψει των επόμενων κρίσιμων γύρων συνομιλιών.